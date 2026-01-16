ارتفاع متوسط معدل التضخم بإيطاليا 1.5%

أعلن تقرير اقتصادي رسمي أن متوسط أسعار المستهلك السنوي في إيطاليا بلغ 1.5% عام 2025 مقارنة بنسبة 1.0% عام 2024.

وأوضح المعهد الإيطالي للإحصاء - في بيان اليوم الجمعة - أن معدل التضخم سجل على أساس شهري ارتفاعًا خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.2٪، مضيفًا أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 1.2٪ خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنسبة 1.1% بشهر نوفمبر الماضي.



وأرجع التسارع الطفيف في التضخم بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الخدمات المتعلقة بالنقل والأغذية غير المصنعة والخدمات المتنوعة قابلها تباطأ نمو أسعار السلع الاستهلاكية وخدمات الترفيه والثقافة.