100 ألف جنيه.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للضريبة العقارية
رضا بهلوي يطالب الولايات المتحدة باستهداف الحرس الثوري الإيراني
رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
تشاد: الدعم السريع قتلت 7 جنود في اشتباكات على الحدود مع السودان
مناهضة الاحتلال: اجتماعات القاهرة بارقة أمل لوقف الحرب وبدء إعمار غزة
ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط
القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل
من الشعراوي إلى السادات ورشدي أباظة | صاحب معرض سيارة إمام الدعاة يكشف مواصفاتها.. وهذه حكاية مركبات أخرى لزعماء وفنانين
تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل

أ ش أ

تستعد القمة العالمية للحكومات بأبوظبي لإطلاق دورتها الأكبر منذ انطلاقها، خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2026، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة دولية قياسية وغير مسبوقة.


وأكد وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد عبدالله القرقاوي، أن القمة التي تأسست عام 2013 برؤية تستهدف تطوير العمل الحكومي واستباق التحولات العالمية، تشهد في دورة 2026 أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 35 رئيس دولة وحكومة، وممثلين عن أكثر من 150 حكومة، إلى جانب نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور يتجاوز 6000 مشارك.


وأشار القرقاوي- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية - إلى أن القمة تواصل دورها كمنصة عالمية لتحويل التعاون بين القطاعين العام والخاص إلى نتائج ملموسة، عبر شبكة شراكات استراتيجية عالمية تضم أكثر من 70 جهة من كبرى الشركات والمؤسسات المعرفية الدولية.


وأوضح أن القمة تشهد في هذه الدورة مشاركة نوعية واسعة من قادة الدول والحكومات، وتضم أجندة موسعة تشمل 24 منتدى عالمياً تركز على أبرز التوجهات المرتبطة بمستقبل الإنسان، إلى جانب عقد أكثر من 35 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى بمشاركة أكثر من 500 وزير.


وتصدر القمة 36 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين، فيما تركز أجندتها على محاور رئيسية تشمل الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، والرفاه المجتمعي وبناء القدرات البشرية، والازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، ومستقبل المدن والتحولات السكانية والآفاق المستقبلية.


كما تتضمن فعاليات القمة أكثر من 320 جلسة، يشارك فيها أكثر من 450 متحدثا من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
 

