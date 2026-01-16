من اليمن إلى الإمارات وعُمان.. العقوبات الأمريكية تضيق الخناق على الحوثيين

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اليوم الجمعة على 21 فرداً وشركة متهمين بتوفير أسلحة وخدمات مالية لجماعة الحوثي المتمركزة في اليمن والموالية لإيران.

عقوبات أمريكية ضد الحوثيين

وتشمل العقوبات الأمريكية أيضاً شركات واجهة وأفراداً في اليمن وعُمان والإمارات العربية المتحدة، ممن يُعتبرون جزءاً من شبكات تهريب الأموال التابعة للحوثيين، وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الوزارة "ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لكشف الشبكات والأفراد الذين يدعمون الإرهاب الحوثي"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس الخميس فرض عقوبات ضد عدد من القادة الإيرانيين، بسبب تورطهم في قمع التظاهرات التي تعم البلاد وقُتل خلالها المئات.