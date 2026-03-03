تطورات مهمة في تقنين أراضى الدولة بأسوان

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى إجتماع موسع برئاسة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة ، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد اراضى الدولة.

والذى عقد بتقينة الفيديو كونفرانس عبر أجهزة مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وذلك بحضور السادة المحافظين ، فضلاً عن الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، علاوة على مسئولى الجهات المعنية بالمحافظة.

وشهد الإجتماع التأكيد على تسريع وتيرة العمل فى ملفات تقنين أراضى الدولة ، ومنظومة المتغيرات المكانية ، وإنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات ، مع التأكيد على المحاسبة الفورية لأى تقصير إدارى فى رصد أو التعامل مع المخالفات ، ومتابعة الموقف التنفيذى للموجة الـ 28 لإزالة التعديات.

ازالة التعديات

والتشديد على الإزالة فى المهد لأى متغيرات مكانية غير قانونية خلال 72 ساعة ، وقد تم بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف فى أملاك الدولة ، وتم توجيه المحافظين بمحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية ف حال التقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البناء المخالف.

ومناقشة أوجه إستغلال الأراضى المستردة فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو طرحها للإستثمار لتعزيز موارد المحافظات ، وإتاحة تلقى الشكاوى والمقترحات عبر " المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة " لضمان الشفافية وسرعة الرد على المواطنين ، والتشديد على لجان التسعير بوضع قيم عادلة تضمن حقوق الدولة دون مغالاة ، ومنع أى تلاعب فى إجراءات العقود النهائية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أن ملفات إسترداد أراضى الدولة والمتغيرات المكانية على رأس أولوياتنا اليومية ، ولن نسمح بأى تهاون أو تراخٍ فى الحفاظ على هيبة الدولة ، وهدفنا هو الإنتهاء من كافة طلبات التقنين وتسليم العقود للمواطنين فى أسرع وقت.

فيما أكد الفريق أسامة عسكر بأن هناك متابعة دورية من فخامة رئيس الجمهورية لملف إسترداد الأراضى ، وندعم المحافظات بكل القوة لإنهاء طلبات التقنين وفق المنظومة الجديدة ، مع التصدى بحزم لأى محاولة للبيع بأسعار متدنية أو التلاعب فى الإجراءات.

ومن جانبه شدد محافظ أسون على تكثيف العمل خلال المرحلة الحالية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج متميزة وملموسة على أرض الواقع بهذا الملف الحيوى الذى يحظى بإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وأسا بأن ذلك يأتى فى إطار جهود التصدى الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضى وممتلكات الدولة ، وهو الذى يستلزم معه مواصلة إزالة التعديات ، مع الإلتزام بتحقيق المستهدف من الحالات المقررة ، والعمل بأسلوب مبتكر يضمن سرعة التنفيذ ودقة المتابعة ، وفى نفس الوقت يتم إتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين والمتعدين ، وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة ، مع تفعيل المحاضر الجنائية ضد المتعدين لضمان عدم تكرار المخالفات وفرض سيادة القانون ليساهم كل ذلك فى تعزيز جهود التنمية ويحافظ على مقدرات الوطن.

ووجه المهندس عمرو لاشين بقيام نائب المحافظ بوضع خطة عمل واضحة الإجراءات والمهام فى إطار زمنى محدد للتعامل مع ملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة .