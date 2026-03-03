محافظة أسوان تحذر من الإقدام على شراء الأراضى .. اعرف السبب

طالبت محافظة أسوان المواطنين ضرورة توخى الحذر قبل الإقدام على شراء أى قطع أراضى أو عقارات ، وعدم إتمام أى تعاقدات أو معاملات مالية إلا بعد الرجوع إلى الوحدات المحلية المختصة التابع لها .

يأتى ذلك للتأكد الرسمى عن الموقف القانونى للأراضى أو العقارات ، والتأكد كذلك من عدم وجود مخالفات بنائية أو تعديات أو قرارات إزالة أو أى معوقات قانونية قد تعرض المشترى للمساءلة أو فقدان حقوقه .

تنوية

وأضافت المحافظة أن خدمة الإستعلام عن الموقف القانونى متاحة بالمجان بالكامل ، ودون تحصيل أى رسوم إدارية وذلك حرصاً على حماية حقوق المواطنين ومنعاً لتعرضهم لأى معاملات غير قانونية .