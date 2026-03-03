محافظ أسوان يشهد أمسية رمضانية بمركز شباب بدر

وسط أجواء ترفيهية وروحانية ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأمسية الدينية الرمضانية التى تم ينظميها بمركز شباب بدر.

وذلك بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، والدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، وزياد ياسين مدير مديرية الشباب والرياضة ، ولفيف من القيادات الجامعية والتنفيذية والشبابية.

وإستهل محافظ أسوان ومرافقوه الفعاليات بإفتتاح معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية المقام على هامش الأمسية ، والذى ضم مجموعة متميزة من الأعمال الفنية ذات الطابع الأسوانى الأصيل ، نفذتها السيدات والفتيات من مكتب قادرون بإختلاف ، وأندية الفتاة ، ومبادرة علمنى حرفة.

حيث أشاد المهندس عمرو لاشين بجودة المنتجات المعروضة وما تعكسه من مهارة وإبداع وروح إبتكارية تسهم فى الحفاظ على الهوية التراثية للمحافظة .

جهود متنوعة

وأكد محافظ أسوان على أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة ، وفتح آفاق أوسع أمامهم لعرض وتسويق منتجاتهم بما يعزز من فرص العمل الحر ويدعم جهود التنمية المستدامة ، وأن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة حقيقية لإكتشاف الطاقات الإبداعية وتحفيزها ، خاصة فى شهر رمضان المعظم الذى تتجلى فيه أسمى معانى الترابط المجتمعى.

وأشار عمرو لاشين بأن المحافظة مستمرة فى تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات المجتمعية والتنموية ، والتوسع فى تنظيم المعارض والأنشطة التى تدمج بين البعد الثقافى والدينى والإقتصادى بما يسهم فى بناء مجتمع متكامل يشارك فيه الجميع بفاعلية.

وشهدت الأمسية تقديم فقرات شعرية وإنشاد دينى ، والتى أضفت أجواء مميزة ، وسط إشادة من الحضور بحسن التنظيم وروعة الفعاليات .

وأكدوا أن أسوان تواصل تقديم نموذج مشرف فى العمل المجتمعى والتنموى المتكامل خلال الشهر الفضيل.

وأختتمت الفعاليات بإهداء دروع مديرية الشباب والرياضة ومركز شباب بدر لمحافظ أسوان لدعمه للأنشطة الشبابية والرياضية ، أعقبها تكريم المشاركين فى تنظيم المهرجان الرمضانى الأول من الكيانات والإدارات المختلفة .