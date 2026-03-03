قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نحن مع بعض.. محافظ أسوان يشارك 300 شاب وفتاة ماراثون المشي

جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالزي الرياضي فى ماراثون المشي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة ضمن المهرجان الرمضانى الأول وسط مشاركة متميزة لـ 300 شاب وفتاة من مختلف المراحل العمرية، والقيادات التنفيذية والجامعية، فى مشهد رياضى مليء بالحيوية والحماس تحت عنوان “نحن مع بعض”.

وذلك فى إطار دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بين أبناء المحافظة، وإنطلق الماراثون من المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بأسوان وصولاً إلى مركز شباب بدر. 

وحرص المهندس عمرو لاشين على السير وسط الشباب فى رسالة جديدة لتحفيزهم وتشجيعهم للإستمرار فى تبنى أسلوب حياة صحية ونشطة مملؤة بالطاقات الإيجابية .

ماراثون المشى

أكد المحافظ على أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية لبناء كيان قوى ومتوازن ، وتساهم فى صقل شخصية الشباب وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية بما يؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة وقادة قادرين على تحمل المسئولية والمشاركة فى مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأشار عمرو لاشين إلى أن محافظة أسوان تولى إهتماماً كبيراً بملف الشباب والرياضة ، وتسعى إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتنظيم الفعاليات التى تستهدف جميع الفئات العمرية بالتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير جوهر نبيل لتنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية خلال المرحلة الحالية .

وأوضح لاشين أن هذه الفعاليات لا تقتصر على الجانب الرياضى فقط ، بل تهدف إلى تعزيز روح الإنتماء والعمل الجماعى ، وترسيخ القيم الإيجابية ، وخلق بيئة محفزة تتيح للشباب التعبير عن طاقاتهم بصورة بناءة بما ينعكس إيجابياً على المجتمع ككل. 

وأشاد المشاركين بالتنظيم الجيد والروح المعنوية العالية ، مؤكدين أن مشاركة المحافظ بينهم منحت الحدث طابعاً خاصاً ورسالة واضحة بأن دعم الشباب يأتى على رأس أولويات القيادة التنفيذية بهذه المحافظة العريقة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

