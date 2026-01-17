قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة السلامة الأوروبية تحث شركات الطيران على تجنب المجال الجوي الإيراني
موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا
مصرع 12مسلحا على الأقل وإحباط محاولة لأخذ رهائن في جنوب غرب باكستان
مزحة.. وزير الدفاع الإيطالي يعلق على إرسال قوات أوروبية لـ جرينلاند
الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية
سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات السبت 17-1-2026
اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية
دعاء الفجر 28 شهر رجب للرزق والبركات.. لا تفوت أوقات الاستجابة
المواصفات الكاملة لسيارة هونشي H9.. الفخامة الصينية
منتخب مصر لشباب اليد يواجه المغرب وديًا للمرة الثانية
أمريكا ..تحركات سريعة لمنح شيفرون ترخيصا موسعا لإنتاج النفط في فنزويلا
عداوة تافهة.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على تصريحات حسام وإبراهيم حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا ..تحركات سريعة لمنح شيفرون ترخيصا موسعا لإنتاج النفط في فنزويلا

شركة شيفرون
شركة شيفرون
محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت القول بأنه يتم التحرك  بسرعة لمنح شركة شيفرون الأمريكية ترخيصا موسعا لإنتاج النفط في فنزويلا.

وسابقا ؛  أكد وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" أن الولايات المتحدة حققت أسعارًا أعلى بحوالي 30% للنفط الخام الفنزويلي، بعدما بدأت ببيع الخام المستخرج من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في أعقاب اعتقال "نيكولاس مادورو".

وصرح الوزير خلال فعالية نظمتها جمعية الطاقة الأمريكية قائلاً: إننا نحصل على سعر بيع أعلى بحوالي 30% عند بيع الكمية نفسها من النفط مقارنة بسعر بيعها قبل ثلاثة أسابيع، وفق لما نقلته "سي إن بي سي".

ومن جانبه ؛ صرح المتحدث باسم الوزارة أن واشنطن أتمت أول عملية بيع لنفط فنزويلي بقيمة تقارب 500 مليون دولار، مع توقعات بإتمام المزيد من عمليات البيع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

النفط الفنزويلي وزير الطاقة الأمريكي شركة شيفرون أمريكا اللاتينية إعتقال مادورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

ترشيحاتنا

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

بالصور

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

مشكلات الرجيم
مشكلات الرجيم
مشكلات الرجيم

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد