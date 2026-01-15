قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
إدارة ترامب تستعين بشركات أمنية خاصة لحماية منشآت النفط في فنزويلا
البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي بـ1.65 مليار دولار بنهاية العام الماضي
المجلس الوطني الفلسطيني: يجب أن تفي حماس بالتزاماتها وبالأخص تسهيل تسليم السلاح
وزير الخارجية الهولندي: ندرس إرسال قوات إلى جرينلاند
التحفظ على والدة الإعلامية شيماء جمال في أولى جلسات محاكمتها لحين صدور القرار
وزير الدفاع الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل تدعمان تهريب الأسلحة
لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
أخبار العالم

إدارة ترامب تستعين بشركات أمنية خاصة لحماية منشآت النفط في فنزويلا

ترامب
ترامب
محمود نوفل

نقلت قناة سي إن إن عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستستعين بشركات أمنية خاصة لحماية منشآت النفط في فنزويلا بدلا من نشر قوات.

وفي وقت لاحق ، أفاد موقع Semafor بأن الولايات المتحدة الأمريكية باعت أول دفعة من النفط الفنزويلي بقيمة 500 مليون دولار، والحساب البنكي الرئيسي لتخزين هذه الأموال يقع في قطر.

وتعتزم شركة شيفرون تشغيل النفط الخام الفنزويلي في مصفاتيها في باسادينا بولاية تكساس وباسكاجولا بولاية ميسيسيبي، وفقًا لمصادر مطلعة على عمليات المصفاتين.

وأفادت المصادر لوكالة رويترز أنه لم يُحدد بعد موعد وصول النفط الخام الفنزويلي إلى مصفاتي باسادينا (بطاقة إنتاجية تبلغ 118,750 برميلًا يوميًا) وباسكاجولا (بطاقة إنتاجية تبلغ 356,440 برميلًا يوميًا).


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة فنزويلا إلى الطريق الصحيح، مؤكدًا أن بلاده تحصل حاليًا على نحو 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي.

وأضاف ترامب أن التدخل الأمريكي في فنزويلا كان «خطوة صحيحة»، مشددًا على أن أي معارضة لهذا التدخل تعكس موقفًا عدائيًا تجاه الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستتعاون مع فنزويلا لجعلها دولة قوية، معتبراً أن هذا التعاون سيسهم في خفض أسعار النفط عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تعد «أفضل دولة في العالم» وقادرة على قيادة هذا المسار.

ترامب النفط في فنزويلا شركات امنية خاصة إدارة الرئيس الأمريكي فنزويلا

