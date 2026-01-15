قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية
رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي
3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفاد موقع Semafor بأن الولايات المتحدة الأمريكية باعت أول دفعة من النفط الفنزويلي بقيمة 500 مليون دولار، والحساب البنكي الرئيسي لتخزين هذه الأموال يقع في قطر.

وتعتزم شركة شيفرون تشغيل النفط الخام الفنزويلي في مصفاتيها في باسادينا بولاية تكساس وباسكاجولا بولاية ميسيسيبي، وفقًا لمصادر مطلعة على عمليات المصفاتين.

وأفادت المصادر لوكالة رويترز أنه لم يُحدد بعد موعد وصول النفط الخام الفنزويلي إلى مصفاتي باسادينا (بطاقة إنتاجية تبلغ 118,750 برميلًا يوميًا) وباسكاجولا (بطاقة إنتاجية تبلغ 356,440 برميلًا يوميًا).

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة فنزويلا إلى الطريق الصحيح، مؤكدًا أن بلاده تحصل حاليًا على نحو 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي.

وأضاف ترامب أن التدخل الأمريكي في فنزويلا كان «خطوة صحيحة»، مشددًا على أن أي معارضة لهذا التدخل تعكس موقفًا عدائيًا تجاه الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستتعاون مع فنزويلا لجعلها دولة قوية، معتبراً أن هذا التعاون سيسهم في خفض أسعار النفط عالميًا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تعد «أفضل دولة في العالم» وقادرة على قيادة هذا المسار.

الولايات المتحدة الأمريكية النفط الفنزويلي قطر ولاية تكساس شركة شيفرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: تمت سرقة المباراة من المنتخب المصري بمساعدة الحكم.. الفصائل الفلسطينية تثمن دور مصر في إنهاء معاناة الفلسطينيين

غزة

المبعوث الأممي السابق: ممتن لمصر على جهودها للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

صورة ارشيفية

أسامة عرابي عن مباراة السنغال: وصلنا لمرحلة مميزة والكرة فوز وخسارة

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد