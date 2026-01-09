أمريكا: إلغاء خصم النفط الفنزويلي للصين.. ومصير الإمدادات لكوبا بيد ترامب

قال وزير الداخلية الأمريكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستلغي الخصم الذي كانت تتمتع به الصين على النفط الفنزويلي، في إطار حزمة تغييرات أوسع تطال آليات تسعيره وتصديره عقب التطورات الأخيرة في فنزويلا.



وأضاف الوزير أن مسألة استمرار حصول كوبا على النفط الفنزويلي ستُترك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ القرار النهائي، في ظل مراجعة شاملة للسياسات المرتبطة بحلفاء حكومة كاراكاس السابقة.



وتأتي هذه التصريحات بينما تعمل الإدارة الأمريكية على إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية المرتبطة بفنزويلا، بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد والعمليات العسكرية التي أطاحت بالرئيس نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي.