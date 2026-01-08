هند الضاوي: الشركات الأمريكية تستعد للسيطرة على السوق في فنزويلا

قالت الاعلامية هند الضاوي، إن الولايات المتحدة تواصل إثارة الجدل بشأن فنزويلا في ظل ما وصفته بمحاولة خلق فراغ سياسي داخلي، مؤكدة أن واشنطن تتحرك لإدارة مرحلة ما بعد الرئيس نيكولاس مادورو دون تنسيق مع المسؤولين الفنزويليين، وبما يتجاوز قواعد القانون الدولي.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الولايات المتحدة أعلنت امتلاكها خطة من ثلاث مراحل عقب رحيل مادورو، تتولى بموجبها إدارة المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، معتبرة أن ذلك يمثل خروجًا واضحًا على الأعراف الدولية.

وأضافت هند الضاوي، أن أخطر ما في الخطة الأمريكية يبدأ بما تسميه مرحلة تحقيق الاستقرار، التي قد تبدو ظاهريًا كعملية سياسية تمهد لقيام حكومة منتخبة تحظى بقبول شعبي، إلا أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كشفت، بحسب قولها، أن المقصود هو فرض سيطرة أمريكية مباشرة على نفط فنزويلا والتصرف فيه.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن هذه الممارسات تتطابق إلى حد كبير مع ما تنتقده واشنطن لدى السلطة الحالية، لكنها تُقدَّم هذه المرة تحت مسمى الاستقرار.