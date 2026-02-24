إطلاق أكبر مظلة حماية اجتماعية بساحة الشعب لتوزيع 4 ملايين وجبة و3 ملايين كرتونة غذاء

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مبادرة "أبواب الخير"، أكبر مظلة للحماية الاجتماعية لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في شهر رمضان الكريم بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى أن مبادرة الخير ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتنفذ بالتعاون بين الوزارة وصندوق تحيا مصر ، لترسيخ قيم التكافىء الاجتماعي ، وتقام احتفالية إطلاق المبادرة بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية .

مبادرة رئيس الجمهورية " أبواب الخير"

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل بالتعاون مع صندوق " تحيا مصر" تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " أبواب الخير" وذلك خلال شهر رمضان المعظم، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم في كافة محافظات الجمهورية.

وتقدم مبادرة " أبواب الخير " 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال المطابخ التابعة لصندوق تحيا مصر إلي جانب مشاركة الصندوق في مطابخ " المحروسة" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما تشهد مبادرة أبواب الخير توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قوافل مستمرة تغطي كافة محافظات جمهورية مصر العربية علي مدار شهر رمضان الكريم.