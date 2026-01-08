قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما حادا على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسة الذين صوتوا مع الديمقراطيين لصالح تمرير قرار منعه من القيام بأي عمل عسكري إضافي في فنزويلا دون تفويض من الكونجرس.

وكتب ترامب - في منشور على منصة /تروث سوشيال/، اليوم الخميس - "يجب أن يخجل الجمهوريون من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا للتو مع الديمقراطيين في محاولة لسلبنا صلاحياتنا في القتال والدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية. لا ينبغي انتخاب سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وراند بول، وجوش هاولي، وتود يونج لأي منصب مرة أخرى".

وأضاف: "هذا التصويت يعوق بشدة الدفاع الذاتي والأمن القومي الأمريكي، ويقوض سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. على أي حال، ورغم (غبائهم)، فإن قانون صلاحيات الحرب غير دستوري، وينتهك المادة الثانية من الدستور بشكل صارخ، كما أكد جميع الرؤساء ووزارات العدل التابعة لهم من قبلي.. ومع ذلك، سيُجرى تصويت أكثر أهمية في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل حول هذا الموضوع تحديدا".

في السياق، رفض نائب الرئيس جيه دي فانس، قانون صلاحيات الحرب الذي طُرح في الكونجرس اليوم، ووصفه بأنه "قانون زائف وغير دستوري".. قائلا إنه "لن يُغير شيئا في كيفية إدارة سياستنا الخارجية".
 

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

