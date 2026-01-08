ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما حادا على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسة الذين صوتوا مع الديمقراطيين لصالح تمرير قرار منعه من القيام بأي عمل عسكري إضافي في فنزويلا دون تفويض من الكونجرس.

وكتب ترامب - في منشور على منصة /تروث سوشيال/، اليوم الخميس - "يجب أن يخجل الجمهوريون من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا للتو مع الديمقراطيين في محاولة لسلبنا صلاحياتنا في القتال والدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية. لا ينبغي انتخاب سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وراند بول، وجوش هاولي، وتود يونج لأي منصب مرة أخرى".

وأضاف: "هذا التصويت يعوق بشدة الدفاع الذاتي والأمن القومي الأمريكي، ويقوض سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. على أي حال، ورغم (غبائهم)، فإن قانون صلاحيات الحرب غير دستوري، وينتهك المادة الثانية من الدستور بشكل صارخ، كما أكد جميع الرؤساء ووزارات العدل التابعة لهم من قبلي.. ومع ذلك، سيُجرى تصويت أكثر أهمية في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل حول هذا الموضوع تحديدا".

في السياق، رفض نائب الرئيس جيه دي فانس، قانون صلاحيات الحرب الذي طُرح في الكونجرس اليوم، ووصفه بأنه "قانون زائف وغير دستوري".. قائلا إنه "لن يُغير شيئا في كيفية إدارة سياستنا الخارجية".

