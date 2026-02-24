أخبار أسوان.. تهنئة لمجلس الجامعة والكنيسة الكاثوليكية للمحافظ.. ومنظومة لتوفيرالسلع ومواجهة تحديات المياه والصرف

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 23/2/2026 أحداث متنوعة .

عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لإستعراض منظومة تأمين المطالب الجماهيرية من كافة السلع الغذائية بالجودة العالية والأسعار المخفضة وفقاً لخطة محكمة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية، وهو الذى يتطلب بدوره ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان إستقرار الأسواق وتوافر السلع بالكميات الكافية.

قاد الدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحقيق الإنضباط، وذلك بمرافقة اللواء أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضاً معاون المحافظ، ومدير المتابعة الميدانية.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، التى أكد عليها خلال جولته الميدانية المسائية بالسوق السياحى القديم والمناطق المحيطة به.

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لتنفيذ حزمة من التحركات والإجراءات العاجلة لمعالجة التحديات المزمنة والمتراكمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، ووضع حلول جذرية للمشكلات المتكررة بما يخفف معاناة المواطنين ويرتقى بجودة الحياة اليومية لهم.

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر يرافقه الأب أمجد عزت الراعى المساعد لكنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد الكنسى المرافق لهم لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مسئولية محافظة أسوان ، وأيضاً لحلول شهر رمضان المعظم.



شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان في اجتماع مجلس جامعة أسوان رقم ( 164 ) برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، فضلاً عن نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس.



