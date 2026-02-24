قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
محافظات

أخبار أسوان.. تهنئة لمجلس الجامعة والكنيسة الكاثوليكية للمحافظ.. ومنظومة لتوفيرالسلع ومواجهة تحديات المياه والصرف

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 23/2/2026 أحداث متنوعة .

عقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لإستعراض منظومة تأمين المطالب الجماهيرية من كافة السلع الغذائية بالجودة العالية والأسعار المخفضة وفقاً لخطة محكمة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية، وهو الذى يتطلب بدوره ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان إستقرار الأسواق وتوافر السلع بالكميات الكافية. 

محافظ أسوان: خطة محكمة لتأمين السلع وضبط الأسواق خلال شهر رمضان

قاد الدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحقيق الإنضباط، وذلك بمرافقة اللواء أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضاً معاون المحافظ، ومدير المتابعة الميدانية. 

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، التى أكد عليها خلال جولته الميدانية المسائية بالسوق السياحى القديم والمناطق المحيطة به. 

حملة مكبرة لإعادة الإنضباط بالسوق السياحي القديم بأسوان ورفع 100 حالة إشغال

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لتنفيذ حزمة من التحركات والإجراءات العاجلة لمعالجة التحديات المزمنة والمتراكمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، ووضع حلول جذرية للمشكلات المتكررة بما يخفف معاناة المواطنين ويرتقى بجودة الحياة اليومية لهم. 

محافظ أسوان يطلق خطة عاجلة لمعالجة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر يرافقه الأب أمجد عزت الراعى المساعد لكنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد الكنسى المرافق لهم لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مسئولية محافظة أسوان ، وأيضاً لحلول شهر رمضان المعظم. 


محافظ أسوان: المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من أجل استكمال مسيرة التنمية

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان في اجتماع مجلس جامعة أسوان رقم ( 164 ) برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، فضلاً عن نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس. 


مجلس جامعة أسوان يقدم التهنئة للمهندس عمرو لاشين بمناسبة تولية مسئولية المحافظة

