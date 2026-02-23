محافظ أسوان: المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من أجل استكمال مسيرة التنمية

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر يرافقه الأب أمجد عزت الراعى المساعد لكنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد الكنسى المرافق لهم لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مسئولية محافظة أسوان ، وأيضاً لحلول شهر رمضان المعظم.

وخلال اللقاء أعرب المهندس عمرو لاشين عن خالص شكره وإمتنانه بهذه الزيارة الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والتعاون البناء بين المحافظة والكنيسة .

ولفت إلى أن روح الإخاء والمحبة والتكاتف تعتبر هى الركيزة الأساسية التى تحكم العلاقات بين أبناء الوطن الواحد ، وتجسد قوة النسيج الوطنى المصرى فى مختلف المواقف.

وأشار محافظ أسوان إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل إستكمال مسيرة التنمية الشاملة فى إطار الجمهورية الجديدة ، ومواجهة التحديات بروح العمل الجماعى ، وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين فى مختلف القطاعات.

ومن جانبه أكد الأنبا عمانوئيل على حرص الكنيسة الكاثوليكية لدعم ومساندة كافة الجهود التنفيذية والشعبية التى تستهدف دفع عجلة التنمية داخل محافظة أسوان ، وأن وحدة الصف وترابط أبناء الوطن يمثلان صمام أمان لإستقرار المجتمع وتقدمه .

ولفت بأن الأخلاق والقيم الأصيلة الراسخة فى وجدان المصريين هى الأساس الذى يحافظ على تماسك نسيج الأمة الواحدة بما يعكس عمق الروابط الإنسانية والوطنية التى تميز المجتمع المصرى عبر الأجيال المتتالية .