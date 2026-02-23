مجلس جامعة أسوان يقدم التهنئة للمهندس عمرو لاشين بمناسبة تولية مسئولية المحافظة

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان في اجتماع مجلس جامعة أسوان رقم ( 164 ) برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، فضلاً عن نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس.

وقدم الدكتور لؤى سعد الدين وأعضاء المجلس التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة تولية مسئولية المحافظة ، مؤكدين على دعمهم الكامل للمحافظ لاستكمال مسيرة العمل والبناء داخل زهرة الجنوب.

وفى كلمته أكد محافظ أسوان على أن الجامعة تمثل منارة علمية وفكرية ، وركيزة أساسية فى مسيرة البناء والتنمية على أرض المحافظة ، حيث أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملاً حقيقياً بين مؤسسات الدولة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية بما يحقق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة ، مع استكمال الخطط التنموية التي قام بترسيخها اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء الحالي.

جامعة أسوان

وأكد المحافظ على أن تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحمل المسئولية التنفيذية بالمحافظة يأتى إستكمالاً لمسيرة العمل الوطنى ، وتواكباً مع الرؤية المستقبلية " أسوان 2040 " ، والتى تركتز على إعتبار جامعة أسوان شريكاً إستراتيجياً أصيلاً فى صياغة حاضر ومستقبل المحافظة ، وبيت الخبرة الأول ، والعقل المفكر الذى تستند إليه خطط التنمية فى مختلف القطاعات ، وأن ذلك يتم فى إطار عملى ممنهج مسترشداً برؤية مصر 2030 التى وضعت بناء الإنسان المصرى فى صدارة أولوياتها بإعتباره محور التنمية ، وأن أسوان تمتلك من المقومات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتكون نموذجاً تنموياً متكاملاً قائماً على الإستدامة.

وتعظيم الإستفادة من مواردها فى مجالات السياحة ، والزراعة ، والطاقة المتجددة ، والإستثمار الصناعى والعقارى ، والتحول الرقمى.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن الجامعة ليست فقط موقعاً لتلقى المعرفة ، بل مؤسسة تصوغ الفكر وترتقى بالوعى ، وتبنى قدرات الشباب وتؤهلهم بأدوات العصر علمياً وتكنولوجياً بما يمكنهم من المنافسة فى سوق العمل محلياً وإقليماً ودولياً حيث أن الجامعة بما تمتلكه من كوادر وخبرات قادرة على تقديم حلول علمية تطبيقية للتحديات التى تواجه المحافظة .

وأوضح المهندس عمرو لاشين بأن محافظة أسوان الكامل لمد جسور التعاون مع الجامعة فى كافة المبادرات والمشروعات التى تخدم المجتمع ، مع توفير أوجه الدعم الممكنة لتعزيز دورها فى البحث العلمى وخدمة المجتمع وربط مخرجاتها بإحتياجات سوق العمل وخطط التنمية ، وأن كل دراسة علمية أو رؤية تطويرية تساهم بشكل مباشر فى تحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى.

وأضةف بأننا حريصين على دعم الجامعة لتحقيق الإستقرار المجتمعى وتعزيز مسار الدولة نحو التقدم والإزدهار ، داعياً إلى إستمرار العمل بروح الفريق الواحد من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لمحافظة أسوان فى ظل القيادة الحكيمة للجمهورية الجديدة .