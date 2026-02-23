قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
بعد مقـ.ـتل "إل مينشو".. المكسيك تغرق في موجة عنف واسعة
المفتي: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة أسوان يقدم التهنئة للمهندس عمرو لاشين بمناسبة تولية مسئولية المحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان في اجتماع مجلس جامعة أسوان رقم ( 164 ) برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، فضلاً عن نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس. 

وقدم الدكتور لؤى سعد الدين وأعضاء المجلس التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة تولية مسئولية المحافظة ، مؤكدين على دعمهم الكامل للمحافظ لاستكمال مسيرة العمل والبناء داخل زهرة الجنوب. 

وفى كلمته أكد محافظ أسوان على أن الجامعة تمثل منارة علمية وفكرية ، وركيزة أساسية فى مسيرة البناء والتنمية على أرض المحافظة ، حيث أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملاً حقيقياً بين مؤسسات الدولة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية بما يحقق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة ، مع استكمال الخطط التنموية التي قام بترسيخها اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء الحالي.

جامعة أسوان 

وأكد المحافظ على أن تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحمل المسئولية التنفيذية بالمحافظة يأتى إستكمالاً لمسيرة العمل الوطنى ، وتواكباً مع الرؤية المستقبلية " أسوان 2040 " ، والتى تركتز على إعتبار جامعة أسوان شريكاً إستراتيجياً أصيلاً فى صياغة حاضر ومستقبل المحافظة ، وبيت الخبرة الأول ، والعقل المفكر الذى تستند إليه خطط التنمية فى مختلف القطاعات ، وأن ذلك يتم فى إطار عملى ممنهج مسترشداً برؤية مصر 2030 التى وضعت بناء الإنسان المصرى فى صدارة أولوياتها بإعتباره محور التنمية ، وأن أسوان تمتلك من المقومات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتكون نموذجاً تنموياً متكاملاً قائماً على الإستدامة.

وتعظيم الإستفادة من مواردها فى مجالات السياحة ، والزراعة ، والطاقة المتجددة ، والإستثمار الصناعى والعقارى ، والتحول الرقمى. 

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن الجامعة ليست فقط موقعاً لتلقى المعرفة ، بل مؤسسة تصوغ الفكر وترتقى بالوعى ، وتبنى قدرات الشباب وتؤهلهم بأدوات العصر علمياً وتكنولوجياً بما يمكنهم من المنافسة فى سوق العمل محلياً وإقليماً ودولياً حيث أن الجامعة بما تمتلكه من كوادر وخبرات قادرة على تقديم حلول علمية تطبيقية للتحديات التى تواجه المحافظة .

وأوضح المهندس عمرو لاشين بأن محافظة أسوان الكامل لمد جسور التعاون مع الجامعة فى كافة المبادرات والمشروعات التى تخدم المجتمع ، مع توفير أوجه الدعم الممكنة لتعزيز دورها فى البحث العلمى وخدمة المجتمع وربط مخرجاتها بإحتياجات سوق العمل وخطط التنمية ، وأن كل دراسة علمية أو رؤية تطويرية تساهم بشكل مباشر فى تحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى.

وأضةف بأننا حريصين على دعم الجامعة لتحقيق الإستقرار المجتمعى وتعزيز مسار الدولة نحو التقدم والإزدهار ، داعياً إلى إستمرار العمل بروح الفريق الواحد من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لمحافظة أسوان فى ظل القيادة الحكيمة للجمهورية الجديدة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

ترشيحاتنا

رسامة شمامسة جدد

فرحة كنسية في برايتون بتدشين أواني المذبح وسيامة شمامسة جدد

مستقبل مراقبة صحة التربة

ابتكارات علمية لزراعة مستدامة بأقل التكاليف

الرئيس السيسي يصل جدة في زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية

الرئيس السيسي يصل جدة في زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

القلب
القلب
القلب

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد