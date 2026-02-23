قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملة مكبرة لإعادة الإنضباط بالسوق السياحي القديم بأسوان ورفع 100 حالة إشغال

محمد عبد الفتاح

قاد الدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحقيق الإنضباط، وذلك بمرافقة اللواء أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضاً معاون المحافظ، ومدير المتابعة الميدانية. 

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، التى أكد عليها خلال جولته الميدانية المسائية بالسوق السياحى القديم والمناطق المحيطة به. 

وقد استهدفت الحملة السوق السياحي القديم ، والأسواق الجانبية الملحقة به بإعتباره أحد أهم المزارات الحيوية بالمحافظة، إلى جانب ميدان المحطة وشارعى أبطال التحرير والبركة، بهدف إعادة الإنضباط للشوارع الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والزائرين بما يعكس الوجه الحضاري اللائق بعروس المشاتى. 

وشهدت الحملة مشاركة متميزة لشرطة المرافق بإشراف المقدم أسامة الحوفى ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية فى تنسيق كامل يعكس الجدية فى التعامل مع ظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ، وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 100 حالة إشغال متنوعة ما بين تعديات وإشغالات من الباعة الجائلين ، وعرض بضائع خارج حدود المحال وخطوط التنظيم حيث تم التحفظ على المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة الجهات المختصة. 

إزالة إشغالات

ومن جانبه أكد محافظ أسوان أن حملات الإنضباط ستتواصل صباحاً ومساءاً دون تهاون تنفيذًا للقانون ، وحرصاً على تحقيق السيولة المطلوبة بالأسواق لحركة المارة من أهالى المحافظة ، وأيضاً للأفواج السياحية الزائرة بما ينعكس بالحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالضوابط المنظمة لعمل المحال والأنشطة التجارية ، والمرور والمتابعة اليومية من كافة الجهات بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الإقتصادى ، والحفاظ على حق المواطن والزائر فى شارع منظم وآمن .

