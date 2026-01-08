بكين: استعداد الصين لتعميق العلاقات الاقتصادية مع فنزويلا يظل دون تغيير

أكدت الصين، اليوم الخميس، أن استعدادها لمواصلة تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فنزويلا سيظل دون تغيير بغضّ النظر عن التغيرات في الوضع السياسي في فنزويلا.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "خه يا دونج"- خلال مؤتمر صحفي دوري، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن "الأفعال الهيمنية للولايات المتحدة تنتهك بشكل جسيم القانون الدولي، وتمس سيادة فنزويلا، وتهدد السلام والأمن في أمريكا اللاتينية"، مضيفًا أن "الصين تعارض ذلك بحزم".

وأكد المتحدث أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وفنزويلا هو تعاون بين دولتين ذواتي سيادة، ويحظى بالحماية بموجب القانون الدولي وكذلك قوانين البلدين، وأنه لا يحق لأي دولة أخرى التدخل فيه.

كما أشار المتحدث إلى أن الصين لطالما التزمت بمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إجراء التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول أمريكا اللاتينية، دون السعي إلى مناطق نفوذ أو استهداف أي طرف ثالث.

وقال "خه" إن "التكامل الاقتصادي يشكّل الأساس المتين للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأمريكا اللاتينية، والذي يتسم بـالانفتاح والشمول والنتائج المربحة للجميع"، مضيفا أن الصين ستواصل العمل مع دول أمريكا اللاتينية للتصدي للتغيرات العالمية من خلال التضامن والتعاون، وتنفيذ التعاون الاقتصادي والتجاري على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وتحقيق التنمية المشتركة.