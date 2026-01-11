ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لحماية عائدات النفط الفنزويلية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعلن "حالة طوارئ وطنية" لحماية عائدات النفط الفنزويلية المودعة في حسابات وزارة الخزانة الأمريكية من الحجز أو الإجراءات القضائية، بما يضمن الحفاظ على هذه الأموال "لخدمة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية".



وذكر بيان نشره البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يمنع أي حجز أو حكم أو قرار أو رهن أو تنفيذ أو حجز على الأجور أو أي إجراء قضائي آخر ضد أموال الودائع الحكومية الأجنبية.



وتعرف أموال الودائع الحكومية الأجنبية بأنها عائدات النفط الفنزويلية ومبيعات المخففات المودعة في حسابات الخزانة الأمريكية.



وبحسب البيان، يحظر الأمر الذي وقعه ترامب تحويل هذه الأموال أو التصرف بها إلا وفقا لما هو مصرح به، ويلغي أي أوامر سابقة قد تمنعها أو تنظمها.



ويؤكد الأمر التنفيذي أن هذه الأموال ملكية سيادية لفنزويلا، وهي محفوظة لدى الولايات المتحدة لأغراض حكومية ودبلوماسية، ولا تخضع لأي مطالبات خاصة.



وأشار البيان إلى أن ترامب "يمنع مصادرة عائدات النفط الفنزويلية، الأمر الذي قد يقوض الجهود الأمريكية الحاسمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا".



وأضاف البيان أن السماح بتجميد هذه الأموال "من شأنه أن يعرض أهداف الولايات المتحدة للخطر المباشر، بما في ذلك وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة تهريب المخدرات، الذي أودى بحياة آلاف لا حصر لها من المواطنين الأمريكيين".

