ترامب: سنعيد فنزويلا إلى المسار الصحيح .. والتعاون معها سيخفض أسعار النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة فنزويلا إلى الطريق الصحيح، مؤكدا أن بلاده تحصل حاليا على نحو 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي.

وأضاف ترامب أن التدخل الأمريكي في فنزويلا كان «خطوة صحيحة»، مشددا على أن أي معارضة لهذا التدخل تعكس موقفا عدائيا تجاه الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستتعاون مع فنزويلا لجعلها دولة قوية، معتبرا أن هذا التعاون سيسهم في خفض أسعار النفط عالميا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعد «أفضل دولة في العالم» وقادرة على قيادة هذا المسار.