كفاية| طلب عاجل من مصطفى بكري بتغيير الحكومة كاملة
تأجيل حجز الوحدات السكنية .. وهذه المواعيد الجديدة
لاسترضاء ترامب.. فنزويلا تطلق سراح 116 سجينا سياسيا من السجن
القبض على المتهم بتهشيم سيارة شخص بسبب خلافات على أولوية المرور
طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية
أحمد حسن يكشف موقف الأهلي من رحيل عمر كمال عبد الواحد
السيطرة على حريق في غرفة للكهرباء ملاصقة لمدرسة بأكتوبر.. صور
مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا توجد خيام كافية لأهالي القطاع
إشادة إنجليزية بقيادة صلاح ومرموش لمنتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
لاسترضاء ترامب.. فنزويلا تطلق سراح 116 سجينا سياسيا من السجن

مادورو وترامب
مادورو وترامب
أعلنت الحكومة الفنزويلية يوم الاثنين عن إطلاق سراح 116 سجينًا سياسيًا من السجن "خلال الساعات الأخيرة"، مبررة هذه الخطوة بأنها جزء من جهد لاسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أكثر من أسبوع على اعتقال واشنطن للرئيس نيكولاس مادورو، الذي اعتُقل مع زوجته في عملية أمريكية ونُقل إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تقول منظمات حقوق الإنسان وشخصيات معارضة في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إن العدد الفعلي للمعتقلين المفرج عنهم أقل بكثير. 

أعلنت فنزويلا، يوم الخميس، أنها ستبدأ بالإفراج عن معتقلين تعتبرهم منظمات حقوق الإنسان سجناء سياسيين - من الفنزويليين والأجانب على حد سواء - كبادرة حسن نية، في أعقاب اعتقال مادورو ومثوله أمام المحكمة في الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات. 

وتزعم الولايات المتحدة أن مادورو وزوجته، سيليا فلوريس - التي اعتُقلت أيضاً في العملية الأمريكية - استغلا أجهزة الدولة الفنزويلية لجمع أرباح طائلة من خلال تهريب آلاف الأطنان من الكوكايين.

وقال ترامب إن الإفراج عن السجناء في فنزويلا تم بناءً على طلب الولايات المتحدة، وأشاد بحكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز. وقال عن رودريغجز ووزرائها: "إنهم رائعون، لقد منحونا كل ما أردناه".

وتنفي الحكومة الفنزويلية احتجازها سجناء سياسيين في مراكز الاحتجاز التابعة لها. 

وفي بيان صادر عن مكتب السجون، وصفت الحكومة المعتقلين الـ 116 المفرج عنهم بأنهم أفراد "سُلبت حريتهم بسبب أفعال تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتعريض استقرار البلاد للخطر". 

جاء هذا البيان عقب ثلاثة أيام من تقارير منظمات حقوق الإنسان حول تأخيرات في عمليات الإفراج. 

وأفادت منظمة "فور بينال" يوم الاثنين بأنه لم يُفرج فعلياً إلا عن 41 سجيناً حتى الآن، منهم 24 أُفرج عنهم خلال الليل.

