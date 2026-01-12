لاسترضاء ترامب.. فنزويلا تطلق سراح 116 سجينا سياسيا من السجن

أعلنت الحكومة الفنزويلية يوم الاثنين عن إطلاق سراح 116 سجينًا سياسيًا من السجن "خلال الساعات الأخيرة"، مبررة هذه الخطوة بأنها جزء من جهد لاسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أكثر من أسبوع على اعتقال واشنطن للرئيس نيكولاس مادورو، الذي اعتُقل مع زوجته في عملية أمريكية ونُقل إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تقول منظمات حقوق الإنسان وشخصيات معارضة في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إن العدد الفعلي للمعتقلين المفرج عنهم أقل بكثير.

أعلنت فنزويلا، يوم الخميس، أنها ستبدأ بالإفراج عن معتقلين تعتبرهم منظمات حقوق الإنسان سجناء سياسيين - من الفنزويليين والأجانب على حد سواء - كبادرة حسن نية، في أعقاب اعتقال مادورو ومثوله أمام المحكمة في الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات.

وتزعم الولايات المتحدة أن مادورو وزوجته، سيليا فلوريس - التي اعتُقلت أيضاً في العملية الأمريكية - استغلا أجهزة الدولة الفنزويلية لجمع أرباح طائلة من خلال تهريب آلاف الأطنان من الكوكايين.

وقال ترامب إن الإفراج عن السجناء في فنزويلا تم بناءً على طلب الولايات المتحدة، وأشاد بحكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز. وقال عن رودريغجز ووزرائها: "إنهم رائعون، لقد منحونا كل ما أردناه".

وتنفي الحكومة الفنزويلية احتجازها سجناء سياسيين في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

وفي بيان صادر عن مكتب السجون، وصفت الحكومة المعتقلين الـ 116 المفرج عنهم بأنهم أفراد "سُلبت حريتهم بسبب أفعال تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتعريض استقرار البلاد للخطر".

جاء هذا البيان عقب ثلاثة أيام من تقارير منظمات حقوق الإنسان حول تأخيرات في عمليات الإفراج.

وأفادت منظمة "فور بينال" يوم الاثنين بأنه لم يُفرج فعلياً إلا عن 41 سجيناً حتى الآن، منهم 24 أُفرج عنهم خلال الليل.