قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرائق باتاجونيا تثير الشكوك.. قـ.ـنبلة يدوية وجنود إسرائيليون يشعلون الأرجنتين

حرائق باتاجونيا في الأرجنتين
حرائق باتاجونيا في الأرجنتين
ناصر السيد

ظهرت شكوك جدية حول تورط "سياح" إسرائيليين في اندلاع بعض الحرائق بالأرجنتين حيث تُظهر مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وتقارير محلية حوادثَ تم فيها توقيف أشخاص يُعتقد أنهم إسرائيليون لإشعالهم نيرانًا في مناطق محظورة.

أصابع إسرائيلية في حرائق الأرجنتين

وبحسب صحيفة elperiodico الأرجنتيية تواجه مدينة باتاجونيا إحدى أسوأ الأزمات البيئية في السنوات الأخيرة، حيث التهمت حرائق الغابات أكثر من 4000 هكتار في مقاطعات مثل تشوبوت وسانتا كروز وريو نيغرو.

منذ بداية يناير، أجبرت الحرائق المشتعلة أكثر من 3000 سائح ومقيم على إخلاء منازلهم، ودمرت منازلهم، وهددت أنواعًا مستوطنة مثل أشجار الأليرس القديمة، وألحقت أضرارًا اقتصادية جسيمة بالسياحة الصيفية.

أكدت السلطات الأرجنتينية، مثل حاكم تشوبوت، إجناسيو توريس، وجود دلائل على إضرام النار عمدًا في بعض الحرائق، حيث تم رصد مواد مسرعة للاشتعال مثل النفتا والبنزين، مما أدى إلى رصد مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن المسؤولين.

اندلع الحريق في 5 يناير في مناطق مثل بويرتو باتريادا (إل هويو، تشوبوت) وانتشر بسرعة بسبب الظروف الجوية القاسية: الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والرياح العاتية.

يكافح رجال الإطفاء وغيرهم من فرق الطوارئ النيران، إلا أن تخفيضات الميزانية التي أقرها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي للهيئة الوطنية لإدارة الحرائق، والتي تصل إلى 70% أقل من السنوات السابقة، أعاقت عمليات الإطفاء.

حرائق في الأرجنتين

هذا هو أول حريق كبير عام 2026، بعد عام من حرائق عام 2025 المدمرة التي أتت على 32 ألف هكتار.

يتزامن هذا الوضع الطارئ بشكل مثير للريبة مع مقترحات حكومة خافيير ميلي لتعديل قانون الأراضي ولوائح إدارة الحرائق. 

فمنذ ديسمبر 2023، ألغى المرسوم رقم 70/2023 القيود التي كانت تحدد ملكية الأجانب للأراضي الريفية بنسبة 15%، وفي ديسمبر 2025، أُعلن عن حزمة إصلاحات لإلغاء القيود المفروضة على مشتريات الكيانات الأجنبية الخاصة، مع الإبقاء على القيود المفروضة على الدول فقط لأسباب تتعلق بالأمن القومي. 

علاوة على ذلك، توجد خطط لتعديل الحظر المفروض على تغيير الاستخدام الإنتاجي للأراضي المحروقة لمدة تتراوح بين 30 و60 عامًا، وهو قانون يهدف إلى منع المضاربة العقارية بعد الحرائق.

ينتقد معارضون، من بينهم ناشطون بيئيون وشخصيات معارضة، هذا الإجراء باعتباره يُسهّل "الحرق بغرض البيع"، مما يُفيد كبار المستثمرين الأجانب الموجودين بالفعل في المنطقة، مثل بينيتون وجو لويس.

السياح الإسرائيليين في الأرجنتين

لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام وسط الأزمة، هو إثارة شكوك جدية حول تورط "سياح" إسرائيليين في اندلاع بعض الحرائق. 

تُظهر مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وتقارير محلية حوادثَ تمّ فيها توقيف أشخاص يُعتقد أنهم إسرائيليون لإشعالهم حرائق في مناطق محظورة، مثل منتزه لوس جلاسياريس الوطني (سانتا كروز). 

وقد صوّر شاب أرجنتيني مجموعةً تُشعل حرائق، وأكدت السلطات أن هذه ليست حالة معزولة، إذ وقعت حوادث مماثلة في أعوام 2011 و2017 و2023.

وتفيد وسائل إعلام، مثل "ريسومين لاتينوأمريكانو"، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، برؤية إسرائيليين اثنين، يُزعم أنهما جنديان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يُشعلان حرائق في مناطق محمية، وتُجري الشرطة عمليات بحث عنهما. 

بالإضافة إلى ذلك، عُثر على قنبلة يدوية من طراز M26 IM - مصنّعة في إسرائيل ويستخدمها جيشها - في بحيرة إيبوين (تشوبوت)، والتي يُشتبه في ارتباطها بحرائق واسعة النطاق.

تحذر منظمات ومحللون من نمط جيوسياسي محتمل: مصالح صهيونية تسعى لتوسيع سيطرتها الإقليمية في باتاجونيا عبر "تطهير" الأراضي، مستغلةً إلغاء القوانين الحمائية التي روج لها نظام ميلي.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أدان بعض النشطاء "غزوًا" إسرائيليًا، مدعومين بشهادات من السكان المحليين الذين يرفضون وجودهم بسبب انتهاكات بيئية متكررة.

حرائق باتاجونيا قنبلة يدوية إسرائيلية الأرجنتين السياح الإسرائيليين في الأرجنتين السياح الإسرائيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

المسقعة

طريقة عمل المسقعة القرديحي بمذاق احترافي

الجيوب الأنفية

مع موجة العواصف الترابية.. طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

العواصف الترابية

مع العواطف الترابية.. علاقة غريبة بين الأسنان والجيوب الانفية

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد