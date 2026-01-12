حرائق باتاجونيا تثير الشكوك.. قـ.ـنبلة يدوية وجنود إسرائيليون يشعلون الأرجنتين

ظهرت شكوك جدية حول تورط "سياح" إسرائيليين في اندلاع بعض الحرائق بالأرجنتين حيث تُظهر مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وتقارير محلية حوادثَ تم فيها توقيف أشخاص يُعتقد أنهم إسرائيليون لإشعالهم نيرانًا في مناطق محظورة.

أصابع إسرائيلية في حرائق الأرجنتين

وبحسب صحيفة elperiodico الأرجنتيية تواجه مدينة باتاجونيا إحدى أسوأ الأزمات البيئية في السنوات الأخيرة، حيث التهمت حرائق الغابات أكثر من 4000 هكتار في مقاطعات مثل تشوبوت وسانتا كروز وريو نيغرو.

منذ بداية يناير، أجبرت الحرائق المشتعلة أكثر من 3000 سائح ومقيم على إخلاء منازلهم، ودمرت منازلهم، وهددت أنواعًا مستوطنة مثل أشجار الأليرس القديمة، وألحقت أضرارًا اقتصادية جسيمة بالسياحة الصيفية.

أكدت السلطات الأرجنتينية، مثل حاكم تشوبوت، إجناسيو توريس، وجود دلائل على إضرام النار عمدًا في بعض الحرائق، حيث تم رصد مواد مسرعة للاشتعال مثل النفتا والبنزين، مما أدى إلى رصد مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن المسؤولين.

اندلع الحريق في 5 يناير في مناطق مثل بويرتو باتريادا (إل هويو، تشوبوت) وانتشر بسرعة بسبب الظروف الجوية القاسية: الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والرياح العاتية.

CHUBUT, ARGENTINA: Vecina afectada por los incendios en La Patagonia: “aquí lo qué pasa es que le están queriendo vender la Patagonia a todos los judios” Incendios pic.twitter.com/fFs4lGT2lU — PIENSAPRENSA 358 mil Seguidores (@PiensaPrensa) January 10, 2026

يكافح رجال الإطفاء وغيرهم من فرق الطوارئ النيران، إلا أن تخفيضات الميزانية التي أقرها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي للهيئة الوطنية لإدارة الحرائق، والتي تصل إلى 70% أقل من السنوات السابقة، أعاقت عمليات الإطفاء.

حرائق في الأرجنتين

هذا هو أول حريق كبير عام 2026، بعد عام من حرائق عام 2025 المدمرة التي أتت على 32 ألف هكتار.

يتزامن هذا الوضع الطارئ بشكل مثير للريبة مع مقترحات حكومة خافيير ميلي لتعديل قانون الأراضي ولوائح إدارة الحرائق.

فمنذ ديسمبر 2023، ألغى المرسوم رقم 70/2023 القيود التي كانت تحدد ملكية الأجانب للأراضي الريفية بنسبة 15%، وفي ديسمبر 2025، أُعلن عن حزمة إصلاحات لإلغاء القيود المفروضة على مشتريات الكيانات الأجنبية الخاصة، مع الإبقاء على القيود المفروضة على الدول فقط لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

علاوة على ذلك، توجد خطط لتعديل الحظر المفروض على تغيير الاستخدام الإنتاجي للأراضي المحروقة لمدة تتراوح بين 30 و60 عامًا، وهو قانون يهدف إلى منع المضاربة العقارية بعد الحرائق.

ينتقد معارضون، من بينهم ناشطون بيئيون وشخصيات معارضة، هذا الإجراء باعتباره يُسهّل "الحرق بغرض البيع"، مما يُفيد كبار المستثمرين الأجانب الموجودين بالفعل في المنطقة، مثل بينيتون وجو لويس.

السياح الإسرائيليين في الأرجنتين

لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام وسط الأزمة، هو إثارة شكوك جدية حول تورط "سياح" إسرائيليين في اندلاع بعض الحرائق.

تُظهر مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وتقارير محلية حوادثَ تمّ فيها توقيف أشخاص يُعتقد أنهم إسرائيليون لإشعالهم حرائق في مناطق محظورة، مثل منتزه لوس جلاسياريس الوطني (سانتا كروز).

وقد صوّر شاب أرجنتيني مجموعةً تُشعل حرائق، وأكدت السلطات أن هذه ليست حالة معزولة، إذ وقعت حوادث مماثلة في أعوام 2011 و2017 و2023.

وتفيد وسائل إعلام، مثل "ريسومين لاتينوأمريكانو"، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، برؤية إسرائيليين اثنين، يُزعم أنهما جنديان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يُشعلان حرائق في مناطق محمية، وتُجري الشرطة عمليات بحث عنهما.

بالإضافة إلى ذلك، عُثر على قنبلة يدوية من طراز M26 IM - مصنّعة في إسرائيل ويستخدمها جيشها - في بحيرة إيبوين (تشوبوت)، والتي يُشتبه في ارتباطها بحرائق واسعة النطاق.

تحذر منظمات ومحللون من نمط جيوسياسي محتمل: مصالح صهيونية تسعى لتوسيع سيطرتها الإقليمية في باتاجونيا عبر "تطهير" الأراضي، مستغلةً إلغاء القوانين الحمائية التي روج لها نظام ميلي.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أدان بعض النشطاء "غزوًا" إسرائيليًا، مدعومين بشهادات من السكان المحليين الذين يرفضون وجودهم بسبب انتهاكات بيئية متكررة.