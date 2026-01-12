قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رضا بهلوي لـ ترامب: حان وقت العمل لإنهاء نظام آيات الله

رضا بهلوي و ترامب
رضا بهلوي و ترامب
فرناس حفظي

وجه ولي العهد الإيراني المنفي، رضا بهلوي ، خطابا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين ، قائلا: "حان وقت العمل" لإنهاء نظام آيات الله. 

وأضاف بهلوي: "النظام ضعيف ومُنهك، والشعب مُستعد للإطاحة به، كل ما يحتاجونه هو تحرك من قائد العالم الحر". 

وفي تغريدة على شبكة إكس، أضاف بهلوي: "المفاوضات مع هذا النظام الإجرامي، الذي لا يزال يُهدد أمريكا والرئيس، لن تُحقق السلام، لكن التحرك الفوري لدعم هؤلاء المتظاهرين الشجعان سينقذ آلاف الجنود ويُحقق سلاما دائما في المنطقة،هذا ما سيخلده الرئيس ترامب".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ شبكة إن بي سي،  قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الإثنين" أن إيران تأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد ولهذا تبدي استعدادها لإجراء حوار.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن ترامب قوله للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" : "لقد كانوا يناقشون هذا الأمر معي لسنوات"، مشيرًا إلى الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني خلال ولايته الأولى، والعملية الأمريكية الأخيرة لإزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأوضح الرئيس ترامب أن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة لاقتراح حوار، بينما تدرس إدارته الردود - بما في ذلك الخيارات العسكرية - وسط تقارير من منظمات حقوقية تفيد بمقتل مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد خلال احتجاجات حاشدة ضد النظام.

وأضاف : "قد نضطر إلى اتخاذ إجراء قبل الاجتماع ... يجري الترتيب لاجتماع"، رافضًا الخوض في تفاصيل الخيارات المطروحة.

وأخبر ترامب الصحفيين أنه يتلقى تقارير كل ساعة عن حملة قمع الاحتجاجات.. وأضاف: "ننظر إلى الأمر بجدية بالغة.. والجيش ينظر فيه أيضاً.. ونحن ندرس خيارات قوية للغاية".


     

