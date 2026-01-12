بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض

تواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد النظام دعماً للاحتجاجات الأخيرة، وفقاً لمصدرين مطلعين.

تهديدات ترامب ضد إيران

وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين، بأن هذا التواصل يبدو محاولة من إيران لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة، أو على الأقل لكسب المزيد من الوقت قبل أن يأمر ترامب بأي إجراء يهدف إلى إضعاف النظام بشكل أكبر.

وأشار الموقع إلى أن هذا أول مؤشر على أن قناة الاتصال المباشرة بين واشنطن وطهران لا تزال مفتوحة، على الرغم من الجمود في المفاوضات النووية وتبادل التهديدات بين البلدين.

ووفقاً لمصدر مطلع، ناقش عراقجي وويتكوف إمكانية عقد اجتماع في الأيام المقبلة.

ولم يؤكد المصدران ما إذا كان التواصل عبر الهاتف أو الرسائل النصية وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية عن التعليق.