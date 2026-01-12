قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
ناصر السيد

تواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد النظام دعماً للاحتجاجات الأخيرة، وفقاً لمصدرين مطلعين.

تهديدات ترامب ضد إيران

وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين، بأن هذا التواصل يبدو محاولة من إيران لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة، أو على الأقل لكسب المزيد من الوقت قبل أن يأمر ترامب بأي إجراء يهدف إلى إضعاف النظام بشكل أكبر.

وأشار الموقع إلى أن هذا أول مؤشر على أن قناة الاتصال المباشرة بين واشنطن وطهران لا تزال مفتوحة، على الرغم من الجمود في المفاوضات النووية وتبادل التهديدات بين البلدين.

ووفقاً لمصدر مطلع، ناقش عراقجي وويتكوف إمكانية عقد اجتماع في الأيام المقبلة.

ولم يؤكد المصدران ما إذا كان التواصل عبر الهاتف أو الرسائل النصية وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية عن التعليق.

تهديدات ترامب ضد إيران تهديدات ترامب مبعوث البيت الأبيض عراقجي وزير الخارجية الإيراني الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

مجد القاسم

غدا.. مجد القاسم يحتفل بصدور البوم شو حلو

شيرين عبد الوهاب

الشاعر تامر حسين: شيرين عبد الوهاب تحتاج 6 أشهر للرعاية

دينا فؤاد

دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

بالصور

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد