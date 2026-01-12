رفع حالة التأهب في مطارات إسرائيل تحسبا لاحتمالية شن ضربة ضد إيران

أعلنت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية، ميري ريجف، عن رفع حالة التأهب في جميع المطارات الإسرائيلية، في خطوة استباقية تستهدف تعزيز الجاهزية تحسبا لأي سيناريو يتعلق بتصاعد التوترات مع إيران.



وقالت ريجف إن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المسافرين والمرافق الجوية، مشيرة إلى أن السلطات تعمل على تنسيق كامل مع الجهات الأمنية لضمان جاهزية البنية التحتية في حال حدوث أي طارئ.



ويأتي هذا التحرك على خلفية التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من احتمالية شن ضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية أو المواقع العسكرية الأخرى، في ظل استمرار الاحتجاجات الداخلية في إيران وتصاعد التوتر الإقليمي.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تفعيل خطط الطوارئ في المستشفيات على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الطبية للتعامل مع أي تصعيد محتمل.

ووفق توجيهات رسمية أُرسلت إلى مديري المستشفيات ونقلها موقع I24NEWS، طُلب من المرافق الطبية الاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة من الإصابات، والانتقال إلى العمل في مناطق محصنة، واستدعاء الطواقم الطبية، وتقليص الإجراءات غير العاجلة، وهو إجراء تُلجأ إليه إسرائيل عادة في أوقات التوتر الأمني.



وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بشكل احترازي في الوقت الحالي، ولا تعكس أي تغيّر في التقييم الأمني الداخلي للبلاد.



وتأتي هذه التحضيرات بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، في ظل الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران خلال الأسبوعين الماضيين، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى واعتقال آلاف المتظاهرين، ما أثار مخاوف من احتمالية انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع في المنطقة.