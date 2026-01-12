قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب: إيران تأخذ التهديدات الأمريكية بجدية وتبدي استعدادها للحوار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الإثنين" أن إيران تأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد ولهذا تبدي استعدادها لإجراء حوار. 

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن ترامب قوله للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" : "لقد كانوا يناقشون هذا الأمر معي لسنوات"، مشيرًا إلى الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني خلال ولايته الأولى، والعملية الأمريكية الأخيرة لإزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأوضح الرئيس ترامب أن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة لاقتراح حوار، بينما تدرس إدارته الردود - بما في ذلك الخيارات العسكرية - وسط تقارير من منظمات حقوقية تفيد بمقتل مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد خلال احتجاجات حاشدة ضد النظام.

وأضاف : "قد نضطر إلى اتخاذ إجراء قبل الاجتماع ... يجري الترتيب لاجتماع"، رافضًا الخوض في تفاصيل الخيارات المطروحة.

وأخبر ترامب الصحفيين أنه يتلقى تقارير كل ساعة عن حملة قمع الاحتجاجات.. وأضاف: "ننظر إلى الأمر بجدية بالغة.. والجيش ينظر فيه أيضاً.. ونحن ندرس خيارات قوية للغاية".

وأفاد مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، بتلقيه شهادات شهود عيان وتقارير موثوقة تفيد بمقتل مئات المتظاهرين منذ ليلة الخميس، بينما تُقدر وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، وهي منظمة أمريكية أخرى، مقتل 490 متظاهراً منذ بدء المظاهرات في 28 ديسمبر الماضي.

وفي ايران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - في كلمة ألقاها أمام مجموعة من السفراء اليوم إن طهران مستعدة "للحرب" وللحوار أيضاً.

وأضاف: "لسنا دعاة حرب، لكننا مستعدون للحرب... كما أننا مستعدون للمفاوضات، ولكن مفاوضات عادلة، تقوم على المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل".

