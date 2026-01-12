إيران تستدعي سفراء 4 دول أوروبية وتطالبهم بالتراجع عن دعم المتظاهرين

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وطالبتهم بالتراجع عن دعم أعمال العنف في إيران، بحسب التلفزيون الإيراني.

وعرضت وزارة الخارجية الإيرانية، أمام السفراء فيديوهات العنف المسلح لمثيري أعمال الشغب في إيران، طالبت السفراء بنقل الصورة بشكل مباشر إلى بلادهم والتراجع عن دعم المتظاهرين.

وأعربت الخارجية، عن رفض طهران لأي شكل من أشكال الدعم السياسي والإعلامي لمثيري الشغب، وتعتبره تدخلا علنيا في الأمن الداخلي.

وخرجت اليوم الاثنين ،مسيرات مليونية في مختلف مدن إيران دعما للثورة الإسلامية ورفضا للاحتجاجات المناوئة للنظام.

وحملت القيادة الإيرانية كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تأجيج هذه الاضطرابات ووصفت المتورطين بأنهم "إرهابيون".

وفي ذات السياق، كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، من بينها قصف أهداف غير عسكرية في طهران واستهداف قوات الأمن الإيرانية.