يا له من سؤال معدوم الذكاء .. ترامب يهاجم مراسلة CNN

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحدى المراسلات الصحفيات خلال إحاطة إعلامية على متن الطائرة الرئاسية، بعدما طرحت عليه سؤالًا يتعلق بموقف إيران من تهديداته.



وخلال حديثه عن التطورات في إيران عقب اندلاع احتجاجات في عدد من المدن، وتحذيره طهران من ضربات "غير مسبوقة"، سألته إحدى الصحفيات عمّا إذا كان يعتقد أن إيران تأخذ تهديداته على محمل الجد.

وأشار ترامب إلى أن السائلة تعمل في شبكة "سي إن إن"، قائلاً بتهكم: "سؤال غبي.. أليس كذلك يا (سي إن إن)؟".



ثم استعرض الرئيس الأمريكي سلسلة من العمليات العسكرية الأميركية السابقة، من بينها اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني عام 2020، والعملية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا عام 2019، إضافة إلى العملية الأخيرة التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته نهاية الأسبوع الماضي.



وأضاف ترامب بسخرية مخاطباً الصحفية: "هي تقول: هل تعتقد أنهم يأخذون تهديدك على محمل الجد؟ يا له من سؤال غبي".



ويأتي هذا التعليق ضمن سلسلة من الانتقادات التي وجهها ترامب للإعلاميين خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما الصحفيات اللواتي يغطين إحاطاته.



ففي الشهر الماضي هاجم ترامب مراسلة "سي إن إن" كايتلان كولينز على منصته "تروث سوشال"، واصفا إياها بأنها "غبية وحقيرة دائما". كما وبخ مراسلة البيت الأبيض في شبكة "سي بي إس" نانسي كورديس خلال لقاء غير رسمي في عيد الشكر، قائلاً لها: "هل أنت غبية؟".



كما وصف الرئيس الأميركي الـ47 مراسلة تعمل في وكالة "بلومبرغ نيوز" بـ"الخنزيرة"، إثر مشادة كلامية على متن الطائرة الرئاسية في نوفمبر الماضي.