من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
بينهم سيدات ..سقوط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالجيزة
وول ستريت جورنال: ترامب يناقش عملية محتملة ضد إيران

هاجر رزق

كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب سيتلقى يوم الثلاثاء، إحاطة حول خيارات الرد على الاحتجاجات الجارية في إيران، بحسب وول ستريت جورنال.

بحث ضربات عسكرية لإيران

و كشفت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي إدارته لبحث الخطوات المقبلة، والتي قد تشمل تعزيز مصادر مناهضة للحكومة الإيرانية عبر الإنترنت، واستخدام أسلحة سيبرانية سرية تستهدف مواقع عسكرية ومدنية داخل إيران، وفرض عقوبات إضافية، فضلا عن خيارات تتعلق بتنفيذ ضربات عسكرية.

وفي وقت سابق، هدد رئيس البرلمان الإيراني يوم الأحد باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في حال بادرت الولايات المتحدة بالتحرك أولا.

ومن المنتظر أن يشارك في اجتماع الثلاثاء كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، وفقا لما أفاد به مسؤولون في الإدارة.

وكان ترامب قد قال، في تصريحات على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد، إنه يراجع بالفعل خيارات عسكرية لضرب إيران، مشيرا إلى أن "النظام بدأ في تجاوز خطه الأحمر المتمثل في عدم قتل المتظاهرين".

وقال ترامب: "نحن ننظر في خيارات قوية جدا"، مضيفا إنه في حال ردت إيران على أي هجوم أمريكي باستهداف القوات الأمريكية في المنطقة، فإن "الرد سيكون بمستويات لم يتعرضوا لها من قبل".

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 بالشرقية

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

