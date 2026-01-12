لا نصدق ترامب ورجاله.. عمدة مينيابوليس يشكك بالتحقيق مع إدارة الهجرة

قال عمدة مينيابوليس إن هناك "انعدام ثقة عميق" في التحقيق الفيدرالي في حادثة إطلاق النار من قبل إدارة الهجرة والجمارك.

قال جاكوب فراي إنه لم تكن لديه أفكار مسبقة حول نتيجة التحقيق، لكنه اتهم المسؤولين الفيدراليين بقول أشياء "غير صحيحة".









دعا عمدة مدينة مينيابوليس، جاكوب فراي، يوم الأحد، الحكومة الفيدرالية إلى السماح لوكالات الولاية بالمساعدة في التحقيق في حادثة إطلاق النار المميتة التي نفذها ضابط من إدارة الهجرة والجمارك وقتل فيها امرأة في مدينته الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى "انعدام ثقة عميق" في الوكالات الفيدرالية في مينيسوتا.

عندما سألته كريستين ويلكر، مقدمة برنامج "Meet the Press"، عما إذا كان سيقبل نتائج تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحادث، قال فراي: "إذا كان تحقيقًا أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي بالاشتراك مع تحقيق من مكتب مينيسوتا للتحقيقات الجنائية، فسيكون لدينا بعض الثقة في وجود كيانات وأفراد على طاولة المفاوضات يقومون بمراجعة الأدلة بشكل صحيح".

قال رئيس البلدية إنه ليس لديه أفكار مسبقة حول النتيجة التي قد يتوصل إليها أي تحقيق تجريه أي وكالة، لكن الشك يأتي "لأن الكثير مما نسمعه ليس صحيحاً".

وتأتي تصريحاته بعد أيام من مقتل رينيه نيكول جود، البالغة من العمر 37 عاماً ، برصاص ضابط من إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس يوم الأربعاء الماضي.

زعم مسؤولون فيدراليون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، أن جود كانت تقود سيارتها باتجاه عملاء إدارة الهجرة والجمارك، عازمة على صدمهم.

في المقابل، قال مسؤولون محليون، بمن فيهم فراي، إنها كانت تحاول فقط مغادرة المكان، وأنه لم يكن أي من ضباط إدارة الهجرة والجمارك في خطر وقت إطلاق النار.

قال فراي يوم الأحد: “لم يُدهس عميل إدارة الهجرة والجمارك، كما زعم ترامب”.

قال فراي: "لستم بحاجة إلى تصديق كلامي. لستم بحاجة إلى تصديق كلامهم. شاهدوا الفيديو".