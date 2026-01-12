قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
بينهم سيدات ..سقوط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا نصدق ترامب ورجاله.. عمدة مينيابوليس يشكك بالتحقيق مع إدارة الهجرة

العمدة يطالب بالعدالة لجود
العمدة يطالب بالعدالة لجود
محمد على

قال عمدة مينيابوليس إن هناك "انعدام ثقة عميق" في التحقيق الفيدرالي في حادثة إطلاق النار من قبل إدارة الهجرة والجمارك.
قال  جاكوب فراي إنه لم تكن لديه أفكار مسبقة حول نتيجة التحقيق، لكنه اتهم المسؤولين الفيدراليين بقول أشياء "غير صحيحة".

 



دعا عمدة مدينة مينيابوليس، جاكوب فراي، يوم الأحد، الحكومة الفيدرالية إلى السماح لوكالات الولاية بالمساعدة في التحقيق في حادثة إطلاق النار المميتة التي نفذها ضابط من إدارة الهجرة والجمارك وقتل فيها امرأة في مدينته الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى "انعدام ثقة عميق" في الوكالات الفيدرالية في مينيسوتا.

عندما سألته كريستين ويلكر، مقدمة برنامج "Meet the Press"، عما إذا كان سيقبل نتائج تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحادث، قال فراي: "إذا كان تحقيقًا أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي بالاشتراك مع تحقيق من مكتب مينيسوتا للتحقيقات الجنائية، فسيكون لدينا بعض الثقة في وجود كيانات وأفراد على طاولة المفاوضات يقومون بمراجعة الأدلة بشكل صحيح".

قال رئيس البلدية إنه ليس لديه أفكار مسبقة حول النتيجة التي قد يتوصل إليها أي تحقيق تجريه أي وكالة، لكن الشك يأتي "لأن الكثير مما نسمعه ليس صحيحاً".

وتأتي تصريحاته بعد أيام من مقتل رينيه نيكول جود، البالغة من العمر 37 عاماً ، برصاص ضابط من إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس يوم الأربعاء الماضي.

زعم مسؤولون فيدراليون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، أن جود كانت تقود سيارتها باتجاه عملاء إدارة الهجرة والجمارك، عازمة على صدمهم. 

في المقابل، قال مسؤولون محليون، بمن فيهم فراي، إنها كانت تحاول فقط مغادرة المكان، وأنه لم يكن أي من ضباط إدارة الهجرة والجمارك في خطر وقت إطلاق النار.

قال فراي يوم الأحد: “لم يُدهس عميل إدارة الهجرة والجمارك، كما زعم ترامب”.

قال فراي: "لستم بحاجة إلى تصديق كلامي. لستم بحاجة إلى تصديق كلامهم. شاهدوا الفيديو".

لانصدق ترامب ورجاله عمدة مينيابوليس جريمةنفذتها إدارة الهجرة والجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

توثيق زواج المصري بأجنبية

10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

بالصور

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد