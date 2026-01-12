ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يدرس إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران؛ في ظل التطوّرات المتسارعة والاحتجاجات الحالية في (طهران).



وأضاف ترامب - في تصريحات للصحفيين على متن طائرته الرئاسية، وفقا لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - أنه يدرس الخيارات العسكرية لضرب إيران بعد أن بدأ النظام "يتجاوز" خطه الأحمر المتمثل في عدم قتل المتظاهرين (على حد وصفه).



وتابع: "ندرس خيارات قوية للغاية.. إذا ردت إيران على هجوم أمريكي باستهداف القوات الأمريكية في المنطقة، فسنضربها بمستويات لم يسبق لها مثيل".



وأردف بالقول "قادة إيران دعوا للتفاوض وقد نضطر للتحرك قبل الاجتماع.. يجري الترتيب لاجتماع.. إنهم يريدون التفاوض".



ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يتوقع أن يتخذ ترامب قرارا نهائي نظرا لأن المداولات لا تزال في مراحلها الأولى.. وكان رئيس البرلمان الإيراني قد هدد يوم الأحد بمهاجمة القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ما إذا بادرت الولايات المتحدة بالتحرك أولا.



وأشار ترامب إلى أنه يعتزم العمل على إعادة خدمة الإنترنت للإيرانيين.. قائلا: "سأبحث ذلك مع إيلون ماسك"، وذلك بعد أن قطعت السلطات الإيرانية الإنترنت في خضم استمرار الاحتجاجات.