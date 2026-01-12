قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: القوافل العلاجية خدمت 1.5 مليون مواطن بالمحافظات في 2025
بيزعل مننا الجيران .. صبي الخردة خلص على أخوه بخطة خبيثة في البحيرة
السيطرة على حريق هائل داخل حديقة الإدارة الزراعية بالمحلة دون إصابات.. صور
سؤال في النواب حول الأخطاء بامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمنع شركة النفط  "إكسون موبيل" من الاستثمار في فنزويلا بعدما وصف الرئيس التنفيذي للشركة البلاد بأنها غير صالحة للاستثمار خلال اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

تحتاج لتغيير قوانينها

و قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، للرئيس الأميركي إن فنزويلا ستحتاج إلى تغيير قوانينها قبل أن تصبح فرصة استثمارية جذابة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة و ضم عدد من شركات النفط.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية أثناء عودته إلى واشنطن يوم الأحد: "لم تعجبني استجابة إكسون على الأرجح سأميل إلى إبقاء إكسون خارج الأمر، لم تعجبني استجابتهم، إنهم يتصرفون بدهاء زائد".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تكثف فيه الحكومة الأمريكية مفاوضاتها مع شركات نفط غربية، في محاولة لجذب استثمارات من القطاعالخاص لا تقل عن100 مليار دولاراً، بهدف إعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي.

ولم ترد شركة إكسون على الفور على طلب ترامب لإبعادها عن الاعمال في فنزويلا.

الرئيس الامريكي دونالد ترامب شركة النفط إكسون موبيل فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

توثيق زواج المصري بأجنبية

10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس

ترشيحاتنا

جانب من التدريب

الصحة تطلق برامج لتأهيل القيادات الوسطى والمكاتب الفنية

الإحتفال بعيد الميلاد المجيد

الكنيسة القبطية في قبرص تحتفل بعيد الميلاد المجيد

مصطفي مدبولي

باستثمارات 30 مليار جنيه.. مدبولي يفتتح محطة طاقة شمسية في قنا |غدا

بالصور

وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد