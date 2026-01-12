ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا

هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمنع شركة النفط "إكسون موبيل" من الاستثمار في فنزويلا بعدما وصف الرئيس التنفيذي للشركة البلاد بأنها غير صالحة للاستثمار خلال اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

تحتاج لتغيير قوانينها

و قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، للرئيس الأميركي إن فنزويلا ستحتاج إلى تغيير قوانينها قبل أن تصبح فرصة استثمارية جذابة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة و ضم عدد من شركات النفط.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية أثناء عودته إلى واشنطن يوم الأحد: "لم تعجبني استجابة إكسون على الأرجح سأميل إلى إبقاء إكسون خارج الأمر، لم تعجبني استجابتهم، إنهم يتصرفون بدهاء زائد".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تكثف فيه الحكومة الأمريكية مفاوضاتها مع شركات نفط غربية، في محاولة لجذب استثمارات من القطاعالخاص لا تقل عن100 مليار دولاراً، بهدف إعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي.

ولم ترد شركة إكسون على الفور على طلب ترامب لإبعادها عن الاعمال في فنزويلا.