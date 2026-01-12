قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن

إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
أ ش أ

استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران؛ على خلفية استبدال علم إيران على واجهة سفارة (طهران) في لندن بعلم ما قبل الثورة.


وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية /إيرنا/ اليوم الاثنين، إلى أن استدعاء السفير البريطاني؛ جاء بعد أن تعرضت السفارة الإيرانية في لندن لإهانة؛ تمثلت في إزاحة العلم الإيراني.


وبحسب الوكالة الإيرانية فقد نقل المدير العام لوزارة الخارجية الإيرانية لشؤون أوروبا الغربية، علي رضا يوسفي، احتجاج طهران الشديد إلى السفير البريطاني.. واعتبرت الخارجية الإيرانية أن هذه الحادثة تمثل "اعتداء وإساءة للعلم الإيراني".


وأوضحت الخارجية الإيرانية أن الاستدعاء؛ جاء للتعبير عن احتجاج طهران على هذه الحادثة، إضافة إلى التعليقات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني التي اعتبرت تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران.

الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران استبدال علم إيران على واجهة سفارة طهران في لندن إزاحة العلم الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

بالصور

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد