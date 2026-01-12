إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن

استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران؛ على خلفية استبدال علم إيران على واجهة سفارة (طهران) في لندن بعلم ما قبل الثورة.



وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية /إيرنا/ اليوم الاثنين، إلى أن استدعاء السفير البريطاني؛ جاء بعد أن تعرضت السفارة الإيرانية في لندن لإهانة؛ تمثلت في إزاحة العلم الإيراني.



وبحسب الوكالة الإيرانية فقد نقل المدير العام لوزارة الخارجية الإيرانية لشؤون أوروبا الغربية، علي رضا يوسفي، احتجاج طهران الشديد إلى السفير البريطاني.. واعتبرت الخارجية الإيرانية أن هذه الحادثة تمثل "اعتداء وإساءة للعلم الإيراني".



وأوضحت الخارجية الإيرانية أن الاستدعاء؛ جاء للتعبير عن احتجاج طهران على هذه الحادثة، إضافة إلى التعليقات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني التي اعتبرت تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران.