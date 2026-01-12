قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وفاة سائحة روسية وإصابة آخرين جراء حادث في المياه التايلاندية

وفاة سائحة روسية و أصابة آخرون جراء حادث في المياه التايلاندية
وفاة سائحة روسية و أصابة آخرون جراء حادث في المياه التايلاندية
هاجر رزق

لقيت سائحة روسية مصرعها وأصيب 21 شخصا آخرون، جراء اصطدام عنيف بين قارب سياحي و سفينة صيد صغيرة في المياه التايلاندية قبالة جزر فاي فاي بالقرب من فوكيت.

وقع الحادث عند الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت موسكو)، حيث كان القارب السياحي يقل 52 سائحا أجنبيا بينهم روس، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم التايلانديين، بحسب صحيفة "تاي رات" التايلاندية.

وأكدت القنصلية العامة الروسية في تايلاند لوكالة "نوفوستي" الروسية وفاة المواطنة الروسية إليزابيتا ستاريخ البالغة من العمر 18 عاما، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة بالمصابين الآخرين قيد التحقق.

وأسفر الاصطدام عن تمزق نصف الجزء الأمامي من القارب السياحي بفعل قوة الارتطام، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين بلغ عددهم 22 شخصا، من بينهم 19 سائحا أجنبيا وثلاثة أعضاء من الطاقم التايلاندي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من موقع الحادث، فيما تواصل السلطات التايلاندية تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

وتلقى المصابون الإسعافات الأولية في مستشفى جزيرة فاي فاي، قبل أن يتم نقل بعضهم إلى مستشفيات في فوكيت لتلقي العلاج اللازم، بمساعدة إدارة مقاطعة فوكيت.

