وفاة سائحة روسية وإصابة آخرين جراء حادث في المياه التايلاندية

لقيت سائحة روسية مصرعها وأصيب 21 شخصا آخرون، جراء اصطدام عنيف بين قارب سياحي و سفينة صيد صغيرة في المياه التايلاندية قبالة جزر فاي فاي بالقرب من فوكيت.

وقع الحادث عند الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت موسكو)، حيث كان القارب السياحي يقل 52 سائحا أجنبيا بينهم روس، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم التايلانديين، بحسب صحيفة "تاي رات" التايلاندية.

وأكدت القنصلية العامة الروسية في تايلاند لوكالة "نوفوستي" الروسية وفاة المواطنة الروسية إليزابيتا ستاريخ البالغة من العمر 18 عاما، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة بالمصابين الآخرين قيد التحقق.

وأسفر الاصطدام عن تمزق نصف الجزء الأمامي من القارب السياحي بفعل قوة الارتطام، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين بلغ عددهم 22 شخصا، من بينهم 19 سائحا أجنبيا وثلاثة أعضاء من الطاقم التايلاندي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من موقع الحادث، فيما تواصل السلطات التايلاندية تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

وتلقى المصابون الإسعافات الأولية في مستشفى جزيرة فاي فاي، قبل أن يتم نقل بعضهم إلى مستشفيات في فوكيت لتلقي العلاج اللازم، بمساعدة إدارة مقاطعة فوكيت.