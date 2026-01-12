الدفاع الروسية: تدمير 13 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن منظوماتها للدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.



وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أنه تم تدمير المسيرات الأوكرانية فوق منطقة روستوف وجمهورية القرم وجمهورية أديغيا ومنطقة كورسك والبحر الأسود وفوق منطقة فورونيج.



وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.