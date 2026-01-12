جرى نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المستشفى بصورة عاجلة، كما ذكرت وسائل الإعلام المتفرقة.

وأفادت الأنباء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس نُقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله.

ونقل الرئيس الفلسطيني إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك وفقًا لما أفادت به مصادر رسمية، ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالته الصحية حتى الآن.

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أرجأ الإعلان الذي كان مقررًا اليوم عن مجلس السلام لإدارة الحكم في قطاع غزة، لسعي البيت الأبيض إلى معالجة قضايا عالقة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن مصادر، إن ترامب أرجأ الإعلان عن إقامة مجلس السلام المكلف بإدارة قطاع غزة، ولن يتم غدًا كما خُطط له سابقًا.

وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يُعلن عن الخطوة يوم الخميس المقبل، إلا أن خيار التأجيل مجددًا لا يزال مطروحًا، بسبب سعي البيت الأبيض إلى استكمال معالجة قضايا عالقة ومتعددة تتعلق بالمجلس المرتقب.