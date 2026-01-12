الصين تأمل في استقرار الأوضاع داخل إيران

أعربت الصين عن أملها في أن تتمكن الحكومة الإيرانية وشعبها في التغلب على الوضع الصعب الحالي وفي الحفاظ على الاستقرار الوطني.

ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم "الاثنين" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج قولها إن الصين عارضت دوما التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وناصرت ضرورة الحماية الكاملة لسيادة وأمن جميع الدول بالقانون الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال بشأن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس والتي تفيد بأن إدارته تنظر في بعض الخيارات القوية للغاية، من بينها شن عمل عسكري محتمل ضد إيران في أعقاب تصاعد الاضطرابات في البلاد.

كانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في أعقاب مقتل مواطنين وعناصر أمنية خلال أعمال شغب عنيفة اندلعت مؤخرا.

جاء هذا الإعلان بعد سلسلة من أعمال الشغب العنيفة في مختلف أرجاء إيران؛ مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.