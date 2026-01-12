قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
أخبار العالم

الصين تأمل في استقرار الأوضاع داخل إيران

الصين
الصين
أ ش أ

أعربت الصين عن أملها في أن تتمكن الحكومة الإيرانية وشعبها في التغلب على الوضع الصعب الحالي وفي الحفاظ على الاستقرار الوطني.

ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم "الاثنين" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج قولها إن الصين عارضت دوما التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وناصرت ضرورة الحماية الكاملة لسيادة وأمن جميع الدول بالقانون الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال بشأن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس والتي تفيد بأن إدارته تنظر في بعض الخيارات القوية للغاية، من بينها شن عمل عسكري محتمل ضد إيران في أعقاب تصاعد الاضطرابات في البلاد.

كانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في أعقاب مقتل مواطنين وعناصر أمنية خلال أعمال شغب عنيفة اندلعت مؤخرا.

جاء هذا الإعلان بعد سلسلة من أعمال الشغب العنيفة في مختلف أرجاء إيران؛ مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

الصين الحكومة الإيرانية الحفاظ على الاستقرار الوطني شبكة تليفزيون الصين الدولية سي جي تي إن

