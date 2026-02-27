وننسي اللي كان الحلقة 9…ياسمين عبد العزيز تضع خطة لإنهاء حياتها

طرحت منصة “شاهد الحلقة التاسعة من مسلسل ”وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضها علي شاشات التليفزيون.

وحملت الحلقة عددا من الأحداث، حيث قامت جليلة بعمل خطة لبدر، ليدخل الفيلا ليلًا ويقوم بتنفيذ خطة قتلها حيث انها كانت تنوي الانتحار ولم تسطيع ذلك، فأقدمت على اسئتجاره مقابل مبلغ مالي ليخلصها من حياتها.

وكانت المفاجأة في نهاية الحلقة أن جليلة رسلان طلبت من حارسها الشخصي ان يقوم بقتلها.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.