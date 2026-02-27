قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرب الحدود العراقية.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة إيرانية
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وننسي اللي كان الحلقة 9…ياسمين عبد العزيز تضع خطة لإنهاء حياتها

طرحت منصة “شاهد الحلقة التاسعة من مسلسل ”وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضها علي شاشات التليفزيون.

وحملت الحلقة عددا من الأحداث، حيث قامت جليلة بعمل خطة لبدر، ليدخل الفيلا ليلًا ويقوم بتنفيذ خطة قتلها حيث انها كانت تنوي الانتحار ولم تسطيع ذلك، فأقدمت على اسئتجاره مقابل مبلغ مالي ليخلصها من حياتها. 

وكانت المفاجأة في نهاية الحلقة أن جليلة رسلان طلبت من حارسها الشخصي ان يقوم بقتلها. 

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

