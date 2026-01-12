إسرائيل تستنفر طبيا.. تفعيل خطط الطوارئ بالمستشفيات تحسبا للتصعيد مع إيران

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تفعيل خطط الطوارئ في المستشفيات على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الطبية للتعامل مع أي تصعيد محتمل.

ووفق توجيهات رسمية أُرسلت إلى مديري المستشفيات ونقلها موقع I24NEWS، طُلب من المرافق الطبية الاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة من الإصابات، والانتقال إلى العمل في مناطق محصنة، واستدعاء الطواقم الطبية، وتقليص الإجراءات غير العاجلة، وهو إجراء تُلجأ إليه إسرائيل عادة في أوقات التوتر الأمني.



وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بشكل احترازي في الوقت الحالي، ولا تعكس أي تغيّر في التقييم الأمني الداخلي للبلاد.



وتأتي هذه التحضيرات بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، في ظل الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران خلال الأسبوعين الماضيين، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى واعتقال آلاف المتظاهرين، ما أثار مخاوف من احتمالية انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع في المنطقة.