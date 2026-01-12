قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات

محمد على

حثّ نجل شاه إيران السابق، المقيم في الولايات المتحدة، قوات الأمن الإيرانية وموظفي الحكومة على الانضمام إلى حركة الاحتجاج المتصاعدة.

وقال رضا بهلوي ، على منصات التواصل الاجتماعي «أمام موظفي مؤسسات الدولة، وكذلك أفراد القوات المسلحة والأمنية، خياران: إما الوقوف مع الشعب وأن يصبحوا حلفاء للأمة، أو اختيار التواطؤ مع قتلة الشعب».

وجاء ذلك بعد أن حذّرت منظمات حقوقية من أن السلطات الإيرانية تقوم بـ«عمليات قتل واسعة» لقمع الاضطرابات.

كما دعا بهلوي، إلى استبدال الأعلام المرفوعة على مباني السفارات الإيرانية بالعلم الذي كان معتمدا قبل الثورة. 

وقال: «لقد حان الوقت لتزيينها بالعلم الوطني الإيراني، بدلا من راية الجمهورية المخزية».

وقد أقدم متظاهر في لندن على إزالة العلم المرفوع في شرفة السفارة الإيرانية ، ورفع راية استخدمت خلال الحقبة الملكية التي أنهتها ثورة عام 1979. 

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران الأحد على خلفية الحادثة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وسبق أن أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن دعم الولايات المتحدة للشعب الإيراني  السبت، بعد أن قطعت السلطات الإيرانية الإنترنت وسعت إلى كبح الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد.

ونشر روبيو على حسابه في إنستجرام: "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني الشجاع".

ووجه الرئيس دونالد ترامب تحذيراً جديداً لقادة إيران يوم الجمعة، قائلاً: "من الأفضل ألا تبدأوا بإطلاق النار لأننا سنبدأ بإطلاق النار أيضاً".

