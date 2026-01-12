الوزراء اللبناني : عازمون على حصر السلاح .. وإصابة شخص بعد قصف للاحتلال

أكد رئيس الوزراء اللبناني عزم بلاده على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة والمراحل التي تليها وذلك استجابة للمطالبات الأمريكية والغربية والتي تريدها إسرائيل بشدة خاصة نزع سلاح وتواجد حزب الله في الجنوب اللبناني وفي المناطق الحدودية مع الأراضي المحتلة.

يأتي ذلك فيما أصيب شخص اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة صديقين بقضاء صور جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية باستهداف "مسيّرة معادية (إسرائيلية) دراجة نارية في بلدة صديقين في قضاء صور". وأكدت الوكالة إصابة شخص جراء القصف الإسرائيلي، إذ نُقل إلى مستشفى صور.

ولفتت إلى أن مسيرة اسرائيلية من نوع كواد كابتر ألقت ليلاً قنبلتين على مبنى في بلدة عين العديسة جنوبي لبنان، ما تسبب في أضرار جسيمة في المكان.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وهو الاتفاق الساري منذ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.