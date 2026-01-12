احتجاجات بلا سقف.. لماذا تربك موجة الغضب الحالية حسابات طهران؟

دخلت الاحتجاجات الإيرانية أسبوعها الثالث، و بالتوازي مع أحداث الشغب التي طالتها، رفعت السلطات الإيرانية سقف تحذيراتها الأمنية والقضائية، و غلظت العقوبات على المخربين و محدثي الشغب، و وجهت السلطات الأتهامات للولايات المتحدة بأن لها يد في تحريض بعض المخربين على افتعال الإزمات و تأجيج أحداث الشغب خلال التظاهرات الشعبية.

الإحتجاجات في إيران

تُعدّ هذه الاحتجاجات الأبرز في إيران منذ التحركات التي اندلعت في سبتمبر 2022 واستمرت لعدة أشهر، إثر وفاة شابة بعد اعتقالها على يد شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس المفروضة على النساء في إيران.

و اندلعت الاحتجاجات الإيرانية في 23 محافظة من أصل 31، وطالت بدرجات متفاوتة ما لا يقل عن 40 مدينة، معظمها صغيرة ومتوسطة الحجم، وفق إحصاءات أجرتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية وتقارير إعلامية.

و وقعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الإيرانية أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية ووسائل إعلام، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي أشعلها غضب من تردّي الأوضاع المعيشية، و انهيار العملة الإيرانية، التي يتم تداولها بأكثر من 1.4 مليون مقابل دولار واحد، حيث يتعرض اقتصاد البلاد لضغوط بسبب العقوبات الدولية المفروضة جزئياً بسبب برنامجها النووي.

امريكا تشعل الأحداث

قال الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب، إنه ‌إذا ​أطلقت إيران النار على المتظاهرين ​السلميين ‍وقتلتهم، فإن الولايات ‍المتحدة ⁠ستتدخل لإنقاذهم.

وأضاف ‍في منشور على ‌منصة ‍تروث ‍سوشيال "نحن على ‌أهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق".

و ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن المظاهرات، واصفا إياها بأنها "متهورة" و"خطيرة".

وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، أن "رسالة ترامب التي يرجح أنها متأثرة بمن يخشون الدبلوماسية أو يعتقدون خطأ أنها غير ضرورية، متهورة وخطرة"، مؤكدا أن الاحتجاجات في إيران "سلمية في معظمها"، ومذكرا بنشر الرئيس الأميركي عناصر من الحرس الوطني في المدن الأميركية.

ضربة أمريكية محتملة على إيران

كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب سيتلقى يوم الثلاثاء، إحاطة حول خيارات الرد على الاحتجاجات الجارية في إيران، بحسب وول ستريت جورنال.

و كشفت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي إدارته لبحث الخطوات المقبلة، والتي قد تشمل تعزيز مصادر مناهضة للحكومة الإيرانية عبر الإنترنت، واستخدام أسلحة سيبرانية سرية تستهدف مواقع عسكرية ومدنية داخل إيران، وفرض عقوبات إضافية، فضلا عن خيارات تتعلق بتنفيذ ضربات عسكرية.

وفي وقت سابق، هدد رئيس البرلمان الإيراني يوم الأحد باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في حال بادرت الولايات المتحدة بالتحرك أولا.

ومن المنتظر أن يشارك في اجتماع الثلاثاء كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، وفقا لما أفاد به مسؤولون في الإدارة.

وكان ترامب قد قال، في تصريحات على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد، إنه يراجع بالفعل خيارات عسكرية لضرب إيران، مشيرا إلى أن "النظام بدأ في تجاوز خطه الأحمر المتمثل في عدم قتل المتظاهرين".

وقال ترامب: "نحن ننظر في خيارات قوية جدا"، مضيفا إنه في حال ردت إيران على أي هجوم أمريكي باستهداف القوات الأمريكية في المنطقة، فإن "الرد سيكون بمستويات لم يتعرضوا لها من قبل".

التدخل الإسرائيلي في الأحداث

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تضامنه مع الشعب الإيراني وتحدث عن نقطة تحول محتملة.

و قال نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في القدس، وفقا لمكتبه "نحن نتعاطف مع نضال الشعب الإيراني ومع تطلعاته إلى الحرية والاستقلال والعدالة.. من المحتمل أننا في لحظة يحدد فيها الشعب الإيراني مصيره بأيديه".

و من جانبها، اتهمت إيران إسرائيل، بالسعي إلى "تقويض وحدتها الوطنية" بعد تصريحات بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن تضامن بلاده "مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "النظام الصهيوني مصمم على استغلال أي فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية، ويتعين علينا أن نظلّ يقظين".

وأضاف: "تصريحات نتنياهو وبعض المسؤولين الأميركيين المتطرفين ليست سوى تحريض على العنف".

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وجه تعليماته إلى الوزراء بعدم الحديث عن تدخل خارجي محتمل في إيران.

وأتت التعليمات الجديدة للوزراء الإسرائيليين وسط أحاديث عن احتمال وقوع ضربة وشيكة على إيران.