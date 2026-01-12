نيران مسيرة إسرائيلية.. مجمع ناصر الطبي يستقبل 3 شهداء

لا يتورع الاحتلال عن القتل الممنهج المستمر بشكل هو الأعلى منذ سنتين فضلا عن عقود من القتل والتدمير، وفي هذا فقد فقد استقبل مجمع ناصر الطبي 3 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار الاحتلال جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى أكثر من 71 ألف شهيد وضعف الرقم مصابين فيما يتجاوز المفقودون تحت الأنقاض أو الذين لم يتم العثور على جثامينهم عشرة آلاف.

ورغم وقف إطلاق النار في غزة والمبرم بوساطة مصر ودول أمريكا وقطر وتركيا مع الاحتلال إلا أن آلة القتل الصهيونية لا تتوقف.

وحذرت دراسة حديثة من أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي امتدت لأكثر من عامين، خلقت جيلا من الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الضعف بصورة جعلتهم مقتنعين بأنهم سيقتلون "لمجرد كونهم من أهل غزة".

وتعد الدراسة، التي قادتها جامعة كامبريدج البريطانية، أول تحليل للتعليم في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023.