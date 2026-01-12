قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
عطية لاشين: يحرم تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
أخبار العالم

الأجهزة الأمنية توصي بعدم التدخل ..كيف تقرأ إسرائيل تحركات الشارع الإيراني وبقاء النظام؟

إيران والاحتلال
إيران والاحتلال
محمد على

ذكرت  القناة 13 الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية أوصت القيادة السياسية التي يقودها رئيس الوزراء لحكومة المتطرفين بنيامين نتنياهو بعدم التدخل في أحداث إيران، وذلك لأن ذلك الخيار الأنسب حاليًا والذي يراعي المصالح لكيان الاحتلال.


وذكرت القناة 12 الإسرائيلية وفق مصدر إسرائيلي بأنه لن تبادر  حكومة الاحتلال في الوقت الراهن باتخاذ أي إجراء تجاه إيران وأن أي خطوة نتخذها بشأن إيران ستتم بالتنسيق مع واشنطن.

فيما أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب يدرس بجدية إصدار تفويض بشن هجوم على إيران، وهي المشاركة التي تريد إسرائيل أن تبتعد عنها في هذا الوقت.


كما ذكرت صحيفة  وول ستريت جورنال الأمريكية وفقا لمسؤولين أن من بين خيارات ترامب في إيران إرسال أجهزة لاستقبال خدمة ستارلينك للإنترنت.

كما طلبت إدارة ترامب آراء وكالات حكومية بشأن ردود محدودة على الوضع في إيران والرأي بشأن أهداف عسكرية محتملة وخيارات اقتصادية.


ووضعت إسرائيل نفسها في حالة تأهب قصوى على خلفية احتمال تدخل الولايات المتحدة في إيران، في وقت تواجه فيه السلطات هناك أكبر موجة احتجاجات مناهضة لنظام طهران منذ سنوات، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة، أمس الأحد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه في الأيام الأخيرة تحذيرات متكررة من استخدام القوة ضد المتظاهرين، وقال يوم السبت الماضي إن الولايات المتحدة «مستعدة للمساعدة».

ولم توضح المصادر الإسرائيلية، التي شاركت في مشاورات أمنية، طبيعة إجراءات التأهب المرتفعة أو ما تتضمنه تحديدًا.

وبحسب مصدر إسرائيلي، ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي جرى السبت، احتمال تدخل أمريكي في إيران، في حين أكد مسؤول أمريكي حصول الاتصال من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

من جانبها، ذكرت تسنيم عن مصدر استخباري في الحرس الثوري الإيراني قوله باعتقال جاسوسين تابعين للموساد في خراسان وأن المعتقلين قاما بدور في تنظيم أعمال شغب وعنف واسعة النطاق. 
تم ضبط  أدوات اتصال وتجسس وسلاح وذخيرة لدى المعتقلين.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاءه في المنطقة «ألا يرتكبوا خطأً في الحسابات».

وجاءت تصريحات قاليباف ردًا على تحذيرات أطلقها ترامب إلى النظام الإيراني بشأن قتل المتظاهرين في إيران، وتعهده بدعمهم في مواجهة النظام، حيث رد قاليباف قائلا: «في حال شنّت الولايات المتحدة هجومًا عسكريًا، فإن إسرائيل وكذلك المراكز العسكرية ومرافق الملاحة الأميركية ستكون أهدافًا مشروعة لنا».

ووصف قاليباف ترامب بأنه «واهم»، مضيفًا: «في إطار الدفاع المشروع، لا نقيّد أنفسنا بالرد بعد وقوع الفعل، ونقول لترامب وحلفائه في المنطقة: لا تخطئوا في الحسابات».

الأجهزة الأمنية القيادة السياسية رئيس الوزراء المتطرفين بنيامين نتنياهو كيان الاحتلال

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

محكمة

السجن المشدد 15 عامًا لعامل ونجله وصديقهما لاختطاف شخص وتعذيبه وسرقة أمواله بالفرافرة

صورة أرشيفية

إخماد حريق هائل في شونة كتان بقرية شبراملس بالغربية

النيابة الإدارية

بمشاركة 60 مستشارا بالنيابة الإدارية.. تسليم شهادات إتمام دورتين بمعهد التخطيط القومي

بالصور

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

