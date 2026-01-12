روسيا تكشف عن 490 مليون طن من النفط الجاهز للاستخراج

كشف روسنيدرا أوليغ كازاكوف، رئيس الوكالة الروسية للموارد الطبيعية عن امتلاك روسيا 490 مليون طن من النفط الخام ضمن الفئات الصناعية الجاهزة للاستخراج.

وبحسب الوكالة الروسية فقد أظهرت التقديرات الأولية نمو احتياطيات النفط والغاز في روسيا خلال العام 2025.

النمو في احتياطيات النفط

وقال كازاكوف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "ينبغي مراعاة أن بعض المواقع لا تزال قيد الدراسة، لكن وفقا للبيانات الأولية، فقد حققنا نموا في احتياطيات النفط يقارب 666 مليون طن، منها 490 مليون طن تمثل الفئات الصناعية ABC1 الجاهزة للاستخراج".

وأضاف: "هذه احتياطيات جاهزة بالكامل للتطوير. أما بالنسبة للنمو الأولي في احتياطيات الغاز، فقد قدر بنحو 679 مليار متر مكعب، منها 650 مليار متر مكعب جاهزة للاستخراج".

وفي وقت سابق، أفاد كازانوف بأن روسيا تعيد تجديد احتياطياتها من المعادن الثمينة، وخاصة الذهب والفضة، بمعدلات تفوق حجم الإنتاج السنوي.

وقال كازانوف: "بالنسبة للذهب والفضة، نحقق أيضا تجديدا للاحتياطيات مقارنة بالإنتاج. على سبيل المثال، بالنسبة للذهب، أضفنا 542 طنا من الاحتياطيات، وفي المقابل بلغ الإنتاج في عام 2024 حوالي 477.6 طن".

وأضاف أن احتياطيات الفضة بلغت 4.4 آلاف طن، بينما كان الإنتاج 2.4 ألف طن، وخلص كازانوف إلى القول: "نحن نستعيد قاعدة المواد الخام بمعدلات متسارعة".