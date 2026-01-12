إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية تكشف عن أبرز أنشطتها في 2026

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب)، الأحد 11 يناير 2026، اجتماع اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

جاء الاجتماع برئاسة الدكتور رائد العدوان، وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية، نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وبمشاركة ممثلي 11 دولة عربية.

وافتتح أعمال الاجتماع الوزير المفوض/ فيصل غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، حيث ألقى كلمة ترحيبية نقل خلالها تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وتمنياته بنجاح أعمال اللجنة.

ورحّب كذلك بوزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية، مهنئًا إياه بتوليه حقيبة وزارة الشباب ورئاسته لأعمال اللجنة، كما رحّب بالأعضاء، وبالأعضاء الجدد المنضمين إلى اللجنة من دولتي البحرين وليبيا.

واستعرض الوزير المفوض بنود جدول أعمال الاجتماع وما استجد من موضوعات ذات صلة بالعمل الشبابي العربي المشترك.

وصرّح الوزير المفوض فيصل غسال، أن الاجتماع ناقش جدول أعمال اللجنة، بما تضمنه من برامج وأنشطة ودورات تدريبية مقترحة مقدمة من الدول العربية الأعضاء، إلى جانب المقترحات المقدمة من إدارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير آليات العمل الشبابي العربي المشترك.

وأوضح الوزير مفوض، أن برامج وأنشطة عام 2026 تتميز بالتنوع ومواكبة المستجدات، وتهدف إلى استهداف مختلف فئات الشباب العربي.

وأشار فيصل غسال إلى أن هذه الأنشطة تتضمن سفينة النيل للشباب العربي بجمهورية مصر العربية، وبرنامج المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وماراثون السلام بجمهورية الصومال، ودورة تدريبية حول الأمن السيبراني والصحة النفسية للشباب، ونموذج محاكاة برلمان الشباب العربي بجمهورية العراق، ومنتدى الشباب العربي للسلم والأمن بالجمهورية الجزائرية، إضافة إلى منتدى الشباب العربي الأوروبي، ومنتدى الشباب العربي الصيني.

وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة سيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لاعتمادها، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تنفيذها ضمن خطة عمل المجلس لعام 2026.