انخفاض صادرات كوريا الجنوبية 2.3% خلال أول 10 أيام من يناير

أعلنت وكالة الجمارك الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 2.3% على أساس سنوي خلال أول 10 أيام من يناير.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أظهرت البيانات الصادرة عن أن الصادرات بلغت 15.55 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 يناير بالمقارنة مع 15.92 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



وفي المقابل، ارتفع المتوسط اليومي للصادرات بنسبة 4.7% على أساس سنوي إلى 2.22 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، وبلغ عدد أيام العمل خلال هذه الفترة 7 أيام مقارنة مع 7.5 يوم في العام السابق.



وتراجعت الواردات بنسبة 4.5% إلى 18.21 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.7 مليار دولار.



وبحسب السلعة، نمت صادرات الرقائق بنسبة 45.6% لتصل إلى 4.64 مليار دولار خلال أول 10 أيام من الشهر لتشكل 29.9% من إجمالي صادرات البلاد، بزيادة قدرها 9.8 نقطة مئوية عن العام الماضي.



ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 24.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.01 مليار دولار، وتراجعت صادرات السفن بنسبة 12.7% إلى 923 مليون دولار، كما انخفضت صادرات منتجات الصلب بنسبة 18.7% إلى 976 مليون دولار.



وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد بنسبة 15.4% إلى 3.87 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.7% إلى 2.27 مليار دولار.



وقفزت الصادرات إلى تايوان بنسبة 55.4% إلى 852 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.7% إلى 1.1 مليار دولار.



وفي ديسمبر، ارتفعت الشحنات الصادرة بنسبة 13.4% عن العام السابق لتصل إلى 69.6 مليار دولار، مما أدى إلى تمديد النمو المستمر على أساس سنوي إلى 11 شهرا متتاليا بفضل الطلب القوي على الرقائق.



وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، حققت الصادرات أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 709.7 مليار دولار، متجاوزة عتبة 700 مليار دولار للمرة الأولى.

