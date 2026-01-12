الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة

أعلنت الصين اليوم الاثنين إنها تعارض التدخل الأجنبي في شئون الدول الأخرى بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكريًا إذا قتلت طهران متظاهرين.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية ردًا على سؤال حول تصريحات ترامب: "نحن نعارض دائمًا التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى".

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود التي تُسهم في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم أن الوضع في إيران "تحت السيطرة الكاملة" بعد تصاعد العنف المرتبط بالاحتجاجات.

وأضاف عراقجي أن تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران من اتخاذ إجراءات في حال تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف دموية، قد دفع "إرهابيين" إلى استهداف المتظاهرين وقوات الأمن بهدف استدراج تدخل أجنبي.

وأكد عراقجي أن إيران على أتم الاستعداد للصراع، لكنها مستعدة أيضاً للمفاوضات.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر لسفراء الدول الأجنبية في طهران بثه التلفزيون الرسمي: "الجمهورية الإيرانية لا تسعى إلى الحرب، لكنها على أتم الاستعداد لها. ونحن مستعدون للمفاوضات، لكن يجب أن تكون هذه المفاوضات عادلة، قائمة على المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل".