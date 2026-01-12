"بيتكوين" ترتفع هامشيا إلى 91.3 ألف دولار وسط ضغوط الأسواق

شهدت عملة "بيتكوين" ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات الآسيوية اليوم /الاثنين/، محافظة على استقرارها مقارنة بالأسبوع الماضي، في ظل تراجع شهية المخاطرة نتيجة تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاحتياطي الفيدرالي.



وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن البيتكوين سجلت ارتفاعا بنسبة 0.78% لتصل إلى 91,377.4 دولار، وسجلت عملة إيثريوم ارتفاعا بنسبة 2% إلى 3,160.47 دولار، فيما تراجعت عملة ريبل XRP بنسبة 0.6%، وارتفعت سولانا بنسبة 5%، وكاردانو بنسبة 2%، في حين تراجعت BNB بنسبة 0.6%.

ومن بين عملات الميم، صعدت دوجكوين بنسبة 0.5%، بينما ارتفعت عملة $TRUMP بنسبة 0.7%.



وأدى غياب محفزات إيجابية مباشرة لسوق العملات المشفرة إلى بقاء التداولات ضعيفة نسبيا، وحدت المخاوف السياسية من مكاسب البيتكوين، بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن البنك تلقى استدعاء من وزارة العدل ويواجه احتمال تحقيق جنائي يتعلق بأعمال تجديد مقر البنك.



واعتبر باول أن التحقيق يحمل دوافع سياسية، في إشارة إلى الضغوط المتكررة من إدارة ترامب لخفض أسعار الفائدة بشكل حاد.



وأدت هذه التصريحات إلى تراجع العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية، وزادت من الإقبال على الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب والمعادن النفيسة.



كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في زيادة حالة الحذر، بعدما جدد ترامب مطالبته بسيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند، وهو ما أثار مخاوف إضافية في الأسواق عقب التدخل الأمريكي في فنزويلا الأسبوع الماضي.



وينصب اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر، المقرر صدورها غدا /الثلاثاء/، لما لها من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.